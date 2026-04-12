V ústecké části Střekov přibudou další parkovací zóny pro residenty

Parkování pro residenty se rozšíří do další části ústecké čtvrti Střekov. Na Nové Vsi brzy přibudou placená modře označená stání. Obvod se snažil domluvit s místní opravnou aut, která zabírala parkovací místa. Poté, co strany k dohodě nedospěly, se přistoupilo k řešení, které místním zajistí, že u svého bydliště zaparkují. Další residenční zóny se chystají v neštěmickém obvodu. ČTK to řekl primátor Petr Nedvědický (ANO).
"Občané projevili zájem, aby tam byla vybudována parkovací místa, aby bylo zaručeno obyvatelům, kteří jsou tam residenty, že tam mohou parkovat, protože se tam velmi často objevovala auta, která nepatřila residentům," vysvětlil primátor. Veškerá jednání byla v gesci obvodní radnice. Když se s autoopravnou nedomluvila na uvolnění parkovacích zón, nechala vypracovat studii a projekt pro vytvoření tzv. modré zóny, tedy zóny pro parkování residentů označené modrými čárami.
Ve městě podobné zóny zřejmě budou dál přibývat. Jsou na Klíši, v centru města, ve velké části Střekova. "Je velký zájem řešit problém v Neštěmicích a v Krásném Březně, kde začíná být problém s parkováním," uvedl Nedvědický. Ve městě jsou nicméně oblasti, kde residenční zóny vymezit nelze. Jedná se třeba o některé sídlištní zástavby, kde je situace s parkováním nejhorší. Obvody se proto snaží ulehčit místním alespoň tím, že omezují parkování dodávkám.
Parkování ve městě postupně prověřují odborníci z ČVUT (České vysoké učení technické). Studie jsou hotové pro oblast Klíše a Neštěmic. "Pokračuje to pomalu. My nijak netrváme na tom, aby byla dokončená v nějakém rychlém čase," dodal Nedvědický.