V ústecké čtvrti Mojžíř město obnovilo kontroly, stav paneláků zlepšil

Po zimní přestávce se dnes uskutečnila první kontrola sídliště Mojžíř v Ústí nad Labem, kde žijí převážně Romové. Byty v panelových domech často vlastní takzvaní obchodníci s chudobou. Město se zaměřuje na kontrolu hygieny, předpisů, na místě byli zástupci úřadu práce. Náměstek primátora Michal Mohr (SPD) dnes ČTK řekl, že se situace za dva roky od začátku kontrol zlepšila z pohledu dodržování hasičských a stavebních předpisů. Problémoví nájemníci podle strážníků zůstávají.
"Když jsme přišli poprvé před dvěma lety, baráky nevyhovovaly ničím. Nebyly revize na elektriku, na výtahy, chyběly hromosvody, hasiči našli desítky nedostatků. Dnes už tu hasiči nejsou, z jejich pohledu je vše v pořádku. Domy mají v pořádku revize. Druhá je věc, kdo nám v těch domech bydlí," řekl Mohr. Úředníci nyní kontrolují byty. "My máme teď možnost kontrolovat majitele, ale kým to obsadí, na to vliv nemáme," uvedl Mohr. Zdůraznil, že funguje spolupráce se školami, které hlídají záškoláctví.
Problém je podle Mohra velká fluktuace obyvatel. Náměstek řekl, že samosprávě nezbývá nic jiného, než dělat pravidelné kontroly. "Přistěhovala jsem se před dvěma měsíci, protože mi zvedli nájem Na Nivách (ulice v ústecké čtvrti Předlice). Nejdřív mi nabídli byt se štěnicema, to jsem nechtěla. Teď mám čistý byt," řekla ČTK žena s jedním dítětem v kočárku a druhým v náruči, jméno uvést nechtěla. "Platím čistý nájem 12.000 a k tomu energie za 1+1," uvedla s tím, že jí na sídlišti nejvíc chybí hřiště pro děti.
Vysoké nájmy zmiňovali při dnešní kontrole i další lidé. Částky jsou výrazně vyšší, než je běžný nájem v dalších čtvrtích, které nepatří mezi vyloučené lokality. S novináři se obyvatelé sídliště moc bavit nechtějí. Seděli většinou na zemi či na donesených židlích, lavičky na sídlišti chybí stejně jako zázemí pro děti. To vnímá jako problém Matouš Semerád ze spolku Pro lepší Mojžíř, který bydlí na sídlišti deset let. "V poslední době se situace výrazně zlepšila. Bydlím v družstevním bytě, se sousedy se známe. Uklízíme tady a pořádáme různé akce, lidé se schází, mají zájem se účastnit a něco dělat," řekl ČTK. Podle něj si vlastníci svých nemovitostí hledí. "U vchodů jsou kamery," uvedl.
Nepořádek je v okolí popelnic. To podle Semeráda souvisí také s tím, že se lidé často stěhují. "U popelnic pak často odkládají nábytek. Navíc tady se moc netřídí, většina odpadu končí v hnědých popelnicích, které nestačí," uvedl. Přítomný strážník ČTK řekl, že problémy jsou na sídlišti stále stejné. "Přestupky proti veřejnému pořádku a rušení klidu, oznámení končí na magistrátu, je to nekonečný marný boj," uvedl.