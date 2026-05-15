V ústecké zoo je opravená hala v pavilonu šelem, chystají se další změny

Hala v pavilonu šelem v ústecké zoologické zahradě je přestavěná. Úpravy se týkaly také střechy, které bylo nutné udělat po loňské havárii, kdy spadl stropní podhled. Budova je ze 70. let minulého století. Brzy se plánují ještě její další úpravy, například nové vchody a fasáda. Do budoucna zoo chystá kompletní přestavbu, na kterou vzniká projekt. ČTK to dnes řekla ředitelka zoo Ilona Pšenková. V pavilonu jsou nyní tři chovné páry, jde o medvědy malajské, irbise a levharty cejlonské.
"Po masivní havárii, která nás postihla loni na jaře, jsme tento objekt významně posunuli ať už po designové stránce, tak po stránce edukační," uvedla Pšenková. Podle ní je však důležité zdůraznit, že přestavba byla nutná zejména kvůli chovatelské části pavilonu. "My jsme si konečně v rámci oprav mohli dovolit vzít sem tři druhy ochranářsky zajímavých taxonů šelem, které jsme konečně schopni v těchto podmínkách množit," doplnila ředitelka.
Oprava haly vyšla na 430.000 korun. Celou částku zaplatila Nadace ČEZ. Rekonstrukce střechy stála zhruba 700.000 korun a na jejím financování se spolupodílelo město, které zoo zřizuje. Odhadem příští rok chce zoo zhruba za milion korun ještě opravit vchody, fasádu a drobně rozšířit venkovní výběhy. Současně vzniká nová projektová dokumentace na celkovou přestavbu pavilonu.
Tři chovné páry dala zoo dohromady teprve nedávno. Jako poslední dorazil samec levharta cejlonského, který si na nové prostředí teprve zvyká. Samici má zoo delší dobu. Až se samec s novým domovem seznámí, chovatelé mu představí jeho družku. "Budeme doufat, že se podaří odchov koťat, což by byl prvoodchov tohoto poddruhu v ústecké zoo," řekla ČTK hlavní zooložka Petra Padalíková.
Na prostředí ústecké zoo si zvyká ještě samice medvěda malajského, která přicestovala asi před měsícem. "Samec byl odchován před čtyřmi lety v naší zoologické zahradě a my jsme k němu dovezli novou stanici z holandského Arnhemu," uvedla Padalíková. Samice obývá přestavěný výběh, kde dřív zoo chovala lvy. V uplynulých letech se reprodukce medvědů malajských v evropských zoologických zahradách nedaří, nový pár je proto velkou nadějí na úspěšný odchov.
Poslední pár tvoří irbisové. "Na konci jara jsme přivezli nového samce z Finska a doufáme, že se nám ještě podařilo stihnout říji a že se ještě letos dočkáme mláďat," řekla zooložka s tím, že samice ve výběhu už čekala.
V pavilonu je ještě samec tygra malajského. Protože se v posledních letech změnily chovné standardy zejména ohledně prostoru, kde může zoo zvíře chovat, hledají pro něj chovatelé nový domov.