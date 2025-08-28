V ústecké zoologické zahradě se běželo pro dobrou věc

Peníze pocházely jak ze startovného, tak třeba i z prodeje tomboly. Výtěžek z letošního běhu putuje na ochranářský projekt Pesisir Balikpapan, který je situovaný v zálivu Balikpapanského zálivu na ostrově Borneo.
Vědecký pracovník ústecké zoo a významný primatolog Stanislav Lhota se spolu se zdejšími komunitami snaží o ochrana tohoto biologicky rozmanitého prostředí – žije zde třeba ohrožený primát kahau nosatý nebo medvěd malajský.
Každý rok peníze z běhu podpoří jiný projekt, v minulosti to byla třeba přírodní pastevní rezervace divokých koní a praturů v Milovicích ve Středočeském kraji.