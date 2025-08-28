V ústecké zoologické zahradě se běželo pro dobrou věc

Autor: bc
  5:59
Více než 35 tisíc korun se podařilo vybrat na 3. ročníku benefiční sportovní akce Proběhni si zoo, která se konala v ústecké zoologické zahradě o předposledním prázdninovém víkendu.

Více než 35 tisíc korun se podařilo vybrat na 3. ročníku benefiční sportovní akce Proběhni si zoo, která se konala v ústecké zoologické zahradě o předposledním prázdninovém víkendu. | foto: archiv ústecké zoo

Peníze pocházely jak ze startovného, tak třeba i z prodeje tomboly. Výtěžek z letošního běhu putuje na ochranářský projekt Pesisir Balikpapan, který je situovaný v zálivu Balikpapanského zálivu na ostrově Borneo.

Vědecký pracovník ústecké zoo a významný primatolog Stanislav Lhota se spolu se zdejšími komunitami snaží o ochrana tohoto biologicky rozmanitého prostředí – žije zde třeba ohrožený primát kahau nosatý nebo medvěd malajský.

Každý rok peníze z běhu podpoří jiný projekt, v minulosti to byla třeba přírodní pastevní rezervace divokých koní a praturů v Milovicích ve Středočeském kraji.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Nejlepší pivnice se zahrádkou? Známe místa v centru Prahy, kde budete mít město na dlani

Kam jít v centru Prahy na zahrádku na pivo, aniž byste seděli metr od ostrůvku tramvaje? Poradíme, kde si vychutnat jedno orosené. Řada známých pivnic a hospod využívá v letní sezoně i venkovní...

Za oroseným půllitrem jen pár minut z Prahy! 11 pivovarů, co stojí za výlet

Za poznáním nových chutí, historií pivovarnictví nebo nasátím neopakovatelné atmosféry. Vydejte se prozkoumat, kde se vaří pivo. Nabízíme deset tipů na minipivovary ve Středočeském kraji, jako...

Zkratka ze Smíchova do Radlic se „vrátí“ už v roce 2027, nejprve povede pod zemí

Důležitý dopravní uzel se změní k nepoznání. Hned tři obří investice propojí individuální i veřejnou dopravu. Modernizace smíchovského nádraží přinese obří autobusový terminál, parkovací dům i...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Nastává čas záletníků. V Liberci už stanice řeší první případy. A jinde jí budou brzy následovat

Každým rokem od poloviny srpna do poloviny září nastává čas, kde se dávají do pohybu hejna netopýrů, aby si našla nové úkryty. V této době se v některých lokalitách každým rokem opakují doslova...

Třicet stupňů na déčku. To není stav teploměru, ale sklon eskalátorového tunelu na trase D

Už aby to bylo, říkají si cestující v metru na trase C, když stanicí Pankrác vlaky jenom projíždějí. Na tom, kdy tady opět vystoupí i nastoupí, záleží i na těch, kteří přestup a celou trasu metra D...

Vojáci pouštějí naše písničky, aby Rusáky demoralizovali, líčí ukrajinští rapeři

Den před koncertem v Brně sedí jednatřicetiletý ukrajinský hudebník Jurko spolu s o dva roky starším Saškem na zahrádce jedné ze zdejších restaurací. Nad jejich hlavami zrovna prolétá letadlo. „Lidé...

28. srpna 2025  6:12,  aktualizováno  6:12

V ústecké zoologické zahradě se běželo pro dobrou věc

Více než 35 tisíc korun se podařilo vybrat na 3. ročníku benefiční sportovní akce Proběhni si zoo, která se konala v ústecké zoologické zahradě o předposledním prázdninovém víkendu.

28. srpna 2025  5:59

Pítka i mlýnky. Mezi paneláky ve městech Olomouckého kraje poteče voda

Při výstavbě sídlišť před desítkami let se voda neřešila, stejně jako hospodaření s ní. Teď je to naopak, při revitalizaci obytných ploch v Přerově, Zábřehu a Jeseníku se ocitá na jednom z prvních...

28. srpna 2025  5:42,  aktualizováno  5:42

Do zoologické zahrady v Děčíně už zavítalo 100 tisíc turistů

Jubilantem se nedávno stal osmiletý Antonín Beňo z Liberce, který přijel do zoo vlakem z Liberce s babičkou a dědečkem a také se starší sestrou.

28. srpna 2025  4:59

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Znáte všechny pražské minipivovary? Těchto 12 podniku stojí za návštěvu

V historických sklepích, ve zrekonstruovaných továrnách, ale i přímo v restauracích na očích hostům se v Praze rodí pivo, které se vymyká běžné produkci. Minipivovary se vracejí ke staletým tradicím...

28. srpna 2025  4:37

Letošní ročník festivalu Soundtrack v Poděbradech dnes zahájí koncert Zelenkové

Slavnostní zahájení festivalu Soundtrack dnes v zámecké zahradě v Poděbradech obstará zpěvačka Jitka Zelenková. Vystoupí za doprovodu své kapely a slovenského...

28. srpna 2025  1:15,  aktualizováno  1:15

Základem pohodlného běhu je správně zvolená obuv

Komerční sdělení

Běh patří k nejoblíbenějším sportům na světě z jednoho prostého důvodu - téměř nic k němu nepotřebujete. Pokud se však běhu věnujete pravidelně a chcete podávat co lepší výkon, neměli byste...

28. srpna 2025

Jak pergola z hliníku promění terasu v oblíbené místo celé rodiny

Komerční sdělení

Léto svádí k tomu trávit co nejvíce času venku. Jenže horké slunce, prudký déšť nebo podzimní vítr dokážou plány rychle změnit. Proto se stále častěji objevuje trend zastřešování teras, který...

28. srpna 2025

Na D11 u H. Králové hořela cisterna, provoz se zastavil

Na dálnici D11 na 103. kilometru nedaleko Hradce Králové se dnes večer zcela zastavil provoz kvůli požáru cisterny převážející saze. Hasiči vyhlásili druhý...

27. srpna 2025  21:28,  aktualizováno  23:05

Na dálnici u Jaroměře vzplála cisterna převážející saze. Žár ji roztavil na kaši

Požár cisterny zablokoval 112. km dálnice D11 směrem na Jaroměř. Vozidlo převážející saze vzplálo pravděpodobně od závady na pneumatice. Hasiči vyslali na místo odtahový vůz a snaží se o zprůjezdnění...

27. srpna 2025  22:32,  aktualizováno  22:32

Stylové a bezpečné kočárky Lionelo se slevou 10 % pro členy Feedo Clubu
Stylové a bezpečné kočárky Lionelo se slevou 10 % pro členy Feedo Clubu

Hledáte spolehlivý kočárek do terénu nebo bezpečnou autosedačku pro vaše nejmenší? Máme pro vás skvělou zprávu! Od 1. srpna najdete na Feedo.cz...

ČRo: Kroky šéfky zlínské hygieny Sedláčkové prověří vládní komise

Kroky ředitelky Krajské hygienické stanice Zlínského kraje Evy Sedláčkové prověří vládní služební komise. Uvedl to dnes Český rozhlas Zlín na základě vyjádření...

27. srpna 2025  18:54,  aktualizováno  18:54

Na Vyškovsku se srazily dva kamiony, zablokovaly silnici první třídy

U Hodějic na Vyškovsku se dnes odpoledne srazily dva zahraniční kamiony. Silnici první třídy mezi Slavkovem u Brna a Bučovicemi zablokovaly, protože jeden z...

27. srpna 2025  18:50,  aktualizováno  18:50

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.