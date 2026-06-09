V ústecké zoologické zahradě se po šestnácti letech narodilo tulení mládě

V ústecké zoologické zahradě se po šestnácti letech narodilo mláděte tuleně. Expozice tuleňů je kvůli bezpečí samice a mláděte dočasně uzavřena a nekonají se ani komentovaná krmení tuleňů. ČTK to dnes řekla mluvčí zoo Veronika Schranková.
Mládě tuleně obecného se narodilo z neděle na pondělí. "Je to chovatelský úspěch, nicméně následující dny budou pro mládě kritické. V tomto období se vytváří vztah mezi matkou a mládětem, startuje se u samice laktace, která je důležitá pro jeho přežití," uvedla mluvčí. Pohlaví zatím zoologové neznají. Krátké video k události zveřejnila zoo na facebooku.
Ústecká zoo má aktuálně tři dospělé tuleně, z toho je jeden samec. Kvůli zachování klidu v expozici zrušila zoo dočasně provoz vláčku, který startuje právě nedaleko těchto savců.
Zoologická zahrada v Ústí nad Labem chová tuleně od roku 2001, tehdy do zoo přišel samec Junior a samice Jenny. V roce 2010 se narodilo první mládě tuleně obecného, první v českých a slovenských zoologických zahradách. Samička Jente ale po třech měsících náhle uhynula, příčinou byl otok mozku.