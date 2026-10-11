V Ústeckém kraji v řadě měst a obcí uspěli v letošních komunálních volbách dlouholetí starostové. Vlastní vedení bude mít po čtyřech letech obec Brodec na Lounsku, kterou spravuje od roku 2022 státní úředník. Vyplývá to z výsledků voleb zveřejněných na webu Českého statistického úřadu.
Velký úspěch zaznamenal dlouholetý starosta Horního Jiřetína Vladimír Buřt, který stál v čele Sdružení Strany zelených a nezávislých kandidátů. Podíl 72,73 procenta hlasů znamená zisk osmi z jedenácti mandátů. Oproti minulým volbám je to jeden více. Horní Jiřetín vešel ve známost v souvislosti s těžbou uhlí. Buřt byl jednou z výrazných osobností v době, kdy se rozhodovalo o zachování či prolomení limitů těžby hnědého uhlí v Ústeckém kraji. Limity zaručují městům a obcím, pod nimiž leží uhlí, že nebudou kvůli těžbě zbourány.
V České Kamenici na Děčínsku volby vyhrála Koalice pro Kamenici s 55,54 procenta hlasů. Jejím lídrem je poslanec a krajský zastupitel Jan Papajanovský (STAN), který stojí v čele města od roku 2018. Koalice získala 13 z 21 mandátů. V Krásné Lípě na Děčínsku vyhrálo Sdružení 2026 současného starosty Jana Koláře. Neuvolněným místostarostou tak bude i nadále Zbyněk Linhart, který potřetí obhájil post senátora, podruhé uspěl hned v prvním kole. Kolář nahradil Linharta v čele města v roce 2014 poté, co se Linhart poprvé dostal do horní komory parlamentu.
V Kadani na Chomutovsku zvítězila ODS se starostou Janem Losenickým se ziskem deseti z 27 mandátů. V Lovosicích také uspěl stávající starosta Vojtěch Krejčí za PRO Lovosice s podílem 44,71 procenta. V zastupitelstvu o 21 členech bude mít hnutí, které podruhé porazilo ANO, deset zástupců. Naopak v Litvínově ANO znovu volby vyhrálo, a to v čele se starostkou Kamilou Panoch Bláhovou. Získalo šest mandátů z 21. Nejdéle sloužícím starostou v Ústeckém kraji zůstává Petr Pillár z ODS z Lišnice na Mostecku, který je v čele obce od roku 1994. Občanští demokraté jako jediní postavili kandidátku.
Krajské město má čtyři volební obvody. V jednom z nich je od roku 2014 starostkou Yveta Tomková z hnutí Vaše Ústí, které se letos spojilo s uskupením Za lepší Střekov a v Neštěmicích získalo 46,67 procenta hlasů. V zastupitelstvu obvodní radnice bude mít sedm z 15 mandátů.
Starostu bude mít nově obec Brodec na Lounsku se 78 voliči. Minulé vedení v roce 2022 znovu nekandidovalo. Nové se najít nepodařilo, a to ani v mezidobí. V obci se tak neuskutečnily žádné dodatečné volby. Až poté, co se přihlásili do voleb lidé s bydlištěm mimo obec, vyšlo najevo, že se mezi místními našli kandidáti. Chtěli vyčkat na řádný termín voleb, což také učinili.