V Ústeckém kraji bralo důchod 217.556 lidí, meziročně míň, průměrně 20.853 Kč

V Ústeckém kraji pobíralo ke konci loňského roku některý z důchodů 217.556 lidí, meziročně o procento méně. Počet lidí pobírajících důchody klesl ve všech krajích, nejvíc právě v Ústeckém. Průměrná měsíční výše starobního důchodu v regionu byla loni v prosinci 20.853 korun, proti předchozímu roku vzrostla o 426 korun. Vyplývá to z údajů, které zveřejnila regionální pobočka Českého statistického úřadu (ČSÚ).
Mezi lidmi pobírajícími nějaký důchod převažovaly ženy, bylo jich 58,3 procenta. Předčasný starobní důchod pobíralo v Ústeckém kraji celkem 57.803 lidí. V porovnání s rokem 2010 se podíl předčasných odchodů do důchodu v regionu zvýšil o 11,7 procentního bodu.
Druhou nejpočetnější skupinou byly vdovské a vdovecké důchody, včetně souběhu se starobním nebo invalidním důchodem, loni představovaly v Ústeckém kraji 21,2 procenta. Mezi lidmi pobírajícími pozůstalostní důchod výrazně převažovaly ženy s podílem 82,6 procenta.
Třetí nejpočetnější skupinou byli lidé pobírající invalidní důchod všech stupňů, loni jich v kraji bylo 38.622. Nejnižší podíly ve struktuře jednotlivých typů důchodů tvořili příjemci sirotčího důchodu, ke konci loňského roku jich bylo 3580.
Mezi okresy Ústeckého kraje byl nejvyšší podíl starobních důchodců v okrese Ústí nad Labem, a to 61,8 procenta. Naproti tomu nejnižší podíl zaznamenali statistici v okrese Teplice, kde starobní důchodci tvořili 54,1 procenta.
Průměrná výše starobního důchodu se v jednotlivých okresech Ústeckého kraje pohybovala na konci loňského roku od 20.182 korun v okrese Děčín po 21.348 korun v okrese Most. Průměrná výše starobního důchodu v kraji byla třetí nejnižší ze všech krajů ČR. Nejvyšší starobní důchody pobírali lidé v Praze, nejnižší v Karlovarském kraji.