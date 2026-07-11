V Ústeckém kraji bralo důchod 217.556 lidí, meziročně míň, průměrně 20.853 Kč

Autor: ČTK
  6:10aktualizováno  6:10
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

V Ústeckém kraji pobíralo ke konci loňského roku některý z důchodů 217.556 lidí, meziročně o procento méně. Počet lidí pobírajících důchody klesl ve všech krajích, nejvíc právě v Ústeckém. Průměrná měsíční výše starobního důchodu v regionu byla loni v prosinci 20.853 korun, proti předchozímu roku vzrostla o 426 korun. Vyplývá to z údajů, které zveřejnila regionální pobočka Českého statistického úřadu (ČSÚ).

Mezi lidmi pobírajícími nějaký důchod převažovaly ženy, bylo jich 58,3 procenta. Předčasný starobní důchod pobíralo v Ústeckém kraji celkem 57.803 lidí. V porovnání s rokem 2010 se podíl předčasných odchodů do důchodu v regionu zvýšil o 11,7 procentního bodu.

Druhou nejpočetnější skupinou byly vdovské a vdovecké důchody, včetně souběhu se starobním nebo invalidním důchodem, loni představovaly v Ústeckém kraji 21,2 procenta. Mezi lidmi pobírajícími pozůstalostní důchod výrazně převažovaly ženy s podílem 82,6 procenta.

Třetí nejpočetnější skupinou byli lidé pobírající invalidní důchod všech stupňů, loni jich v kraji bylo 38.622. Nejnižší podíly ve struktuře jednotlivých typů důchodů tvořili příjemci sirotčího důchodu, ke konci loňského roku jich bylo 3580.

Mezi okresy Ústeckého kraje byl nejvyšší podíl starobních důchodců v okrese Ústí nad Labem, a to 61,8 procenta. Naproti tomu nejnižší podíl zaznamenali statistici v okrese Teplice, kde starobní důchodci tvořili 54,1 procenta.

Průměrná výše starobního důchodu se v jednotlivých okresech Ústeckého kraje pohybovala na konci loňského roku od 20.182 korun v okrese Děčín po 21.348 korun v okrese Most. Průměrná výše starobního důchodu v kraji byla třetí nejnižší ze všech krajů ČR. Nejvyšší starobní důchody pobírali lidé v Praze, nejnižší v Karlovarském kraji.

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