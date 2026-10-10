Volební účast v Černoučku na Litoměřicku, kde v pátek odpoledne odvolil prezident Petr Pavel, byla 79,71 procenta. Z celkových 276 voličů přišlo k volbám 220 lidí. O vítězi rozhodlo 56 přepočtených hlasů. Vyplývá to z výsledků komunálních voleb na www.volby.cz. V minulých volbách byla v obci jediná kandidátka a volební účast dosáhla 41,57 procenta. Dosavadní starostka Lucie Kavánová (nez.) nyní nekandidovala.
V letošních volbách zvítězilo Sdružení nezávislých kandidátů Černouček 2026, které získalo 51,86 procenta hlasů a čtyři mandáty v sedmičlenném zastupitelstvu. Mezi nimi je i Martin Král za Motoristy. Druhé kandidující uskupení Černouček sobě získalo 48,13 procenta hlasů a obsadí tři mandáty. Rozdíl mezi oběma sdruženími byl těsný. O složení sedmičlenného zastupitelstva tak rozhodl poměrně malý rozdíl v počtu hlasů.
Volby v obci vzbudily pozornost kvůli prezidentovi. Pavel původně oznámil, že se hlasování nezúčastní, protože je na soukromé cestě v zahraničí. Po kritice se ale rozhodl vrátit do Česka a v pátek krátce před 15:00 odvolil v místní volební místnosti. Poté se měl vrátit na dovolenou. Černouček navštívil kromě prezidenta také ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé). Zastavil se ve čtvrtek před volbami v místním hostinci.