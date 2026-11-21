Lidé bez přístřeší najdou pomoc v mrazech v Ústeckém kraji v azylových domech. Neziskové organizace nabízejí židle ve vytopených prostorách, kde lze přečkat noc, charity provozují denní centra. Lázeňské město Teplice má v plánu zřídit noclehárnu. Místa, kde přespávají bezdomovci, při nižších teplotách pravidelně kontrolují strážníci, zjistila ČTK.
Teplice chtěly letos nabídnout lidem bez domova lepší podmínky pro přespávání. Zastupitelstvo proto schválilo organizaci White Light 673.000 korun na provoz dočasné zimní noclehárny, která by se otevřela 1. listopadu. "Bohužel se nenašel vhodný prostor," řekl ČTK primátor Jiří Štábl (ANO). Organizace proto dotaci vrátí a řešení bude nadále provizorní.
Během mrazivých nocí bude v Teplicích k dispozici 22 krizových míst ve vytápěných prostorách organizací White Light a Květina. V hledání místa pro noclehárnu město podle primátora pokračuje. "Potřebujeme noclehárnu, která lidem nabídne lepší podmínky pro přespání a zároveň možnost získat další pomoc. Nechceme každý rok začínat znovu od nuly," uvedl Štábl. V předchozích zimách doplňoval krizové židle také vyhřívaný stan s kapacitou 15 míst. Protože jej už nelze na původním místě provozovat, bude letos celková kapacita zatím nižší. Město však jedná o dalších prostorách, které by umožnily počet krizových míst ještě během zimy zvýšit.
Litvínov se na zimní období připravuje pomocí pěti mobilních iglú, která může městská policie podle potřeby poskytnout lidem bez domova. Pro některé lidi bez přístřeší navíc město nechalo postavit stany na ploše u zařízení pro sociální a azylové bydlení UNO, které slouží lidem v nouzi. Podle starostky Litvínova Květuše Hellmichové (To dáme - za podpory Naše Česko) je zařízení plné a někteří lidé nejsou schopni žít pod střechou. UNO má stanovený provozní řád, který například neumožňuje vstup lidem pod vlivem alkoholu či omamných látek. V případě nouze ale město dělá výjimky, zejména v zimě, aby lidé nezůstali venku v mrazu. U stanů zároveň zajišťuje dohled napojený na městskou policii. Pokud budou teploty výrazně klesat, je radnice připravena pořídit další iglú nebo poskytnout lidem deky.
V Děčíně mohou lidé lidé bez domova využít noclehárnu Centra sociálních služeb v Řecké ulici, která má kapacitu osm lůžek. Zařízení poskytuje mužům starším 18 let bez přístřeší možnost přenocování a využití hygienického zázemí. Dále je v Děčíně například součástí azylového domu v Benešovské ulici zimní místnost pro lidi bez domova. Má samostatný vchod, město ji bude otevírat při mrazech pod minus deset stupňů Celsia. Lidé bez přístřeší v ní budou moci přečkat noc od 20:00 do 08:00. Provoz zajistí město, na pořádek dohlédne městská policie a úklid zajistí městské služby. Řekl to dříve novinářům mluvčí radnice Luděk Stínil.
V Ústí nad Labem mohou lidé bez domova využít noclehárnu Samaritán Charity Ústí nad Labem v městské části Klíše. Má kapacitu 19 míst, z toho 13 pro muže a šest pro ženy. Otevřeno má denně od 18:00 do 7:30. Nabízí přenocování, sprchu, toalety a základní hygienické potřeby. Služba stojí od 50 korun za noc, po konzultaci se sociálním pracovníkem může být poskytnuta také zdarma nebo na dluh. Je určena lidem starším 18 let, kteří jsou fyzicky soběstační.