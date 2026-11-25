Epidemiologická situace v krajských nemocnicích v Ústeckém kraji odpovídá ročnímu období a začínající sezoně respiračních infekcí. Aktuálně převažuje covid-19, přibývá ale také případů chřipky. V nemocnicích společnosti Krajská zdravotní (KZ) je v současnosti zhruba 15 až 20 pacientů s covidem, převážně jde o seniory starší 70 let. ČTK o tom dnes informoval primář infekčního oddělení ústecké Masarykovy nemocnice Pavel Dlouhý.
Podle Dlouhého je letošní vlna covidových infekcí oproti předchozím letům poněkud opožděna. "Naopak chřipka se objevila o jeden dva týdny dříve," uvedl.
Zájem o očkování proti covidu je letos podle Dlouhého nižší než v předchozích letech. V očkovacím centru Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem se letos nechalo naočkovat zatím necelých 2000 lidí. Očkování proti covidu i chřipce je podle primáře stále vhodné. Centrum bude v provozu každou středu do 16. prosince, a to bez nutnosti předchozího objednání.
"Používáme nejnovější verze vakcín, které poskytují ochranu proti aktuálně v Evropě kolujícím virům," sdělil Dlouhý a dodal, že očkování proti covidu-19 je zdarma pro všechny. Očkování proti chřipce je zdarma pro seniory, pro vybrané skupiny pacientů a pro zdravotníky. "Ostatní zájemce o očkování proti chřipce očkujeme jako samoplátce," řekl.
Podle údajů Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje (KHS ÚK) nemocnost akutními respiračními infekcemi v regionu v minulém týdnu klesla. Ve 47. týdnu, tedy od 16. do 22. listopadu, hygienici evidovali 950 případů v přepočtu na 100.000 obyvatel, což bylo o 13,2 procenta méně než v týdnu předchozím. "Epidemický práh nebyl překročen v žádném okrese," uvedla krajská hygienická stanice na webu.
Nejvyšší nemocnost akutními respiračními infekcemi byla podle KHS ÚK na Chomutovsku, kde připadalo 1161 případů na 100.000 obyvatel. Nejnižší byla na Litoměřicku s 821 případy na 100.000 lidí. Nejvíce nemocných bylo ve věkové skupině dětí do pěti let. Mezi laboratorně potvrzenými infekcemi převažuje chřipka typu A.
Hygienici evidovali také 53 případů covidu-19, v mezitýdenním srovnání o 22,1 procenta méně. Počet onemocnění s příznaky chřipky dosáhl 40 případů na 100.000 obyvatel, proti předchozímu týdnu tak klesl o 2,4 procenta. "Od počátku sezony evidujeme jeden závažný případ akutního respiračního onemocnění (SRAI) vyžadující hospitalizaci a dechovou podporu, bez úmrtí," uvedla hygienická stanice.