V Ústeckém kraji je v několika přírodních koupalištích horší kvalita vody. Zelené řasy a sinice přibyly po vedrech v uplynulých týdnech. Hygienici doporučují, aby se lidé po koupání v jezeře Chmelař na Litoměřicku a zatopeném lomu Varvažov na Ústecku osprchovali. Stejné doporučení mají pro rekreanty u Nechranické přehrady na Chomutovsku. Informovali o tom na svém webu.
Zhoršená jakost vody je také na koupališti v Jetřichovicích na Děčínsku. V plavecké nádrži v Mikulášovicích na Děčínsku je voda na pohled horší, zdravotní komplikace po koupání v ní ale nehrozí. Voda v dětské části plovárny je čistá. V pořádku je také nedaleké koupaliště ve Velkém Šenově.
Bez obav o své zdraví se mohou lidé koupat v jezeře Milada nebo v rybníku Chlumec na Ústecku. Čistá voda je v jezeře Barbora nebo na koupališti v Oseku na Teplicku. Snížená průhlednost vody je v jezeře Matylda u Mostu, jezera Benedikt a Most jsou bez závad. Na Chomutovsku je voda vhodná ke koupání v Kamencovém jezeře nebo na koupališti ve Vysoké Peci.