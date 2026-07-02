V Ústeckém kraji je voda v přírodních koupalištích většinou čistá

V přírodních koupalištích v Ústeckém kraji je voda většinou čistá. Zvýšený obsah zeleného barviva naměřili hygienici v rybníku Chlumec nedaleko Ústí nad Labem, v zatopeném dole Varvažov na Ústecku voda už není průhledná, ale ke koupání je vhodná. Zelené řasy jsou v jezeře Chmelař na Litoměřicku. Vyplývá to z dnes zveřejněných informací Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje.
Hygienici pravidelně zjišťují kvalitu vody na dvacítce míst v regionu. Informace o výsledcích měření jsou dostupné na webu. Kromě Chlumce, Varvažova a Chmelaře se lze všude bez obav koupat. V uplynulých tropických dnech plnili návštěvníci pláže zatopených hnědouhelných lomů, kde bývá voda čistá až do konce sezony. Několik tisíc lidí se o víkendu vystřídalo u Kamencového jezera v Chomutově, kde je podle hygieniků voda ke koupání stále vhodná.
Hojně navštěvovaná jsou městská a obecní koupaliště. Podle hodnocení uživatelů na portálu Mapy.com patří mezi nejlépe hodnocená koupaliště v České republice termální koupaliště Brná v Ústí nad Labem a Povrly, které jsou nedaleko krajského města.
Mimo to lidé využívají i další vodní plochy, které hygienici nekontrolují. V Českém Švýcarsku je to například Kyjovská přehrada, Lom v Lipové nebo Lesní rybník v Kytlicích.