V Ústeckém kraji jsou přírodní nádrže, kontrolované hygieniky, vhodné k rekreaci

V Ústeckém kraji jsou všechny přírodní koupaliště, která kontrolují hygienici, vhodná k vodní rekreaci. Vyplývá to z informací na webu ústecké krajské hygienické stanice. Venkovní městské plavecké areály se už otevřely nebo postupně otvírají. Někde vylepšili zázemí, jinde přibyly stánky s občerstvením, zjistila ČTK.
Hůř průhledná byla voda začátkem června v zatopeném lomu Varvažov nedaleko Ústí nad Labem a v jezeře Chmelař u Úštěku na Litoměřicku. Situaci tam mohly zlepšit srážky v minulých dnech, další měření kvality vody tam hygienici teprve plánují. Několik metrů do hloubky uvidí plavci v největších severočeských jezerech, mezi které patří Most, Milada nedaleko Ústí, Barbora na Teplicku. K jezeru Most a na Barboru se lidé už nyní dostanou autobusem, k Miladě pojedou autobusy od 27. června do konce srpna každý pátek, sobotu a neděli.
U jezer jsou nové občerstvovací stánky a půjčovny sportovního vybavení. V Chomutově je od začátku června otevřené Kamencové jezero. Provoz dnes spouští koupaliště v Pernštejně, kde opravovali bazén a chodníky kolem. Na Děčínsku je několik koupališť a přírodních vodních ploch, z nichž některé hygienici nekontrolují. Na Lounsku jsou koupaliště v Lounech, Žatci a Podbořanech, osvěžení nacházejí lidé také v Ohři.