V Ústeckém kraji počet kandidujících oproti posledním volbám klesl, přibylo žen

V Ústeckém kraji v letošních komunálních volbách kandiduje 13.485 lidí. Je to o 433 méně než před čtyřmi lety. Zvýšil se podíl žen, které se uchází o mandát, a přibylo nejmladších kandidátů. Vyplývá to z údajů, které zveřejnil na webu Český statistický úřad (ČSÚ).
Průměrný věk kandidátů je 49,25 roku. V roce 2022 průměrný věk činil 48,49 roku, tehdy bylo nejvíce kandidátů v kategorii 45 až 49 let. Letos je jich nejvíc ve věku 50 až 54 let. Kandidátů na seznamech stran a hnutí, kterým je nejvýše 19 let, je 109. Naposledy těchto uchazečů o mandát bylo 97.
Muži na kandidátkách tradičně nad ženami převažují. Ve srovnání s předchozími komunálními volbami podíl žen vzrostl z 36,38 na 38,21 procenta. Ve věku nad 70 let je 1045 kandidátů, o pět méně než v roce 2022. Nejmladším zvoleným zastupitelům bylo v době zvolení před čtyřmi lety 21 let, nejstaršímu 81. Koalic, sdružení, hnutí a stran, ze kterých budou lidé v Ústeckém kraji v říjnu vybírat, je přes 100. Některé strany kandidují v různých koalicích. Při minulých volbách jich bylo méně než 100.
Volební účast v kraji byla před čtyřmi lety 40,60 procenta, tedy vyšší než v roce 2018, byla to nicméně nejnižší účast v rámci celé České republiky. V souvislosti s hlasováním se policie zabývala několika podněty, které se týkaly kupčení s hlasy nebo údajného umělého navyšování počtu voličů. Soud nakonec všechny stížnosti na volby zamítl s výjimkou Moldavy v Krušných horách na Teplicku, kde se volby v lednu 2023 opakovaly. V minulosti se v Ústeckém kraji opakovaly kvůli kupčení s hlasy volby v Bílině, Chomutově či Krupce.