V Ústeckém kraji se daří přijímat nové policisty, do plného stavu jich chybí 388

Autor: ČTK
  6:45aktualizováno  6:45
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

V Ústeckém kraji chybí 388 policistů. Je to zhruba o sto méně než před rokem. Situace je nejhorší na Teplicku a dobrá není na Litoměřicku, zlepšila se na Chomutovsku a Mostecku. Bezpečnostní situace v regionu se oproti předchozím letům nemění. ČTK to řekl krajský policejní ředitel Zbyněk Dvořák.

Ke konci května pracovalo v Ústeckém kraji 3115 policistů. "Trend je pozitivní. Za rok se přijme zhruba 200 lidí, sto jich odejde. Věřím, že se nám bude i nadále dařit zlepšovat personální situaci," řekl Dvořák, který si při nástupu do funkce v listopadu 2023 dal za cíl stabilizovat personální situaci v regionu. Policie pořádá různé náborové kampaně. Nejvíce uchazečů o práci u policie vyřadí v přijímacím řízení psychotesty.

Vyřešit problém s nedostatkem policistů měly pomoci speciální mobilní buňky, které umožňují jednání s policií prostřednictvím videohovoru. Lidé v nebezpečí se v nich mohou zamknout a přivolat si pomoc nebo ohlásit trestnou činnost. Jedno takové zařízení je už ve Šluknovském výběžku, podle Dvořáka ho ale lidé příliš nevyužívají.

Bezpečnostní situace v Ústeckém kraji se podle krajského policejního ředitele nijak výrazně nemění. "Při srovnání letošního roku a stejného období v loňském roce je počet trestných činů srovnatelný. Majetková kriminalita přechází do on-line prostředí internetu, kraj trápí mravnostní a drogová kriminalita," uvedl Dvořák.

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