V Ústeckém kraji se kampaň před volbami rozjíždí, cílí na sociální sítě

V Ústeckém kraji se rozjíždí kampaň před říjnovými komunálními volbami. Na Děčínsku a Lounsku objíždí obce kandidáti do Senátu. Billboardy zaplnily plochy u silnic, strany a hnutí pořádají různé akce. Zatímco v minulosti oslovovali politici voliče zejména v ulicích, nyní se zaměřují na sociální sítě, zjistila ČTK. Volby budou 9. a 10. října.
Místa v zastupitelstvu v krajském městě se chce pokusit získat devět politických stran, hnutí či uskupení. Všechny už kampaň odstartovaly. Historicky největší koalici pod názvem Jedno Ústí tvoří sedm subjektů (PRO!Ústí, Piráti, Zelení, STAN, TOP 09, UFO a Naše Česko). Lídrem této kandidátky je ředitel městských služeb Tomáš Vohryzka. Ten spolu s kolegy objíždí jednotlivé městské části a pořádá debatu s občany. Intenzivní kampaň vede koalice už od jara, cílem je nabídnout alternativu k současnému vedení složenému z hnutí ANO, SPD a dvou nezařazených zastupitelů.
ANO, které před čtyřmi lety vyhrálo, vede do voleb manažer basketbalového klubu Sluneta Tomáš Hrubý. Odezvu v podobě řady komentářů vzbudila fotografie radního Jiřího Horáka (ANO) se startovací pistolí v ruce a citátem, že má na Ústí nejraději procházky v městských sadech a velké sportovní vyžití pro občany i sportovce. Jako poslední kampaň zahájilo nové uskupení Ústečáci, které spojilo dva odpadlíky z jiných stran po minulých volbách, kteří se přidali ke koalici ANO a SPD.
V Mostě je novým místním hnutím, jehož kandidáti usilují o zastupitelský mandát, VIZE pro Most. Kampaň vede hlavně na sociálních sítích, kde spustila například petici za zastropování dávek ve vyloučených lokalitách. Na sítích se prezentuje výrazně i ProMOST, které vládne druhému největšímu městu v kraji společně s hnutím ANO.
V sousední Bílině vyvolal debaty mezi občany místní zastupitel a bývalý předseda rozpuštěné Dělnické strany Tomáš Vandas, který pro své uskupení skoro na měsíc zabral centrální Mírové náměstí. Akce tak na tomto místě nemohou pořádat ostatní politické subjekty. V Lounech, kde město vede ANO v koalici s SPD, SOCDEM a Lounskými patrioty, se vedení města pokusilo omezit pořádání předvolebních akcí. Radní schválili usnesení, kterým zakázali politické akce na městských plochách. Po kritice ale usnesení zrušili.
V Chomutově největší opoziční hnutí PRO Chomutov, které funguje 16 let, zjistilo, že někdo registroval na ministerstvu vnitra pro říjnové komunální volby hnutí pod stejným názvem. V Chomutově se volby v roce 2015 kvůli kupčení s hlasy opakovaly.
Kandidáti do Senátu na Lounsku a Děčínsku vedou kampaň na ulicích i na sociálních sítích. Někteří míří do míst, kde je nemusí tak dobře znát, jiní mají zastávku prakticky každý den v některé z obcí. Denně přibývají nová videa od kandidátů na sociálních sítích.
V Ústeckém kraji v letošních komunálních volbách kandiduje 13.485 lidí. Je to o 433 méně než před čtyřmi lety. Zvýšil se podíl žen, které se uchází o mandát, a přibylo nejmladších kandidátů.