V Ústeckém kraji se snížil počet obyvatel na 804.390, je to přirozeným úbytkem

V Ústeckém kraji žilo na konci března 804.390 lidí, za tři měsíce je to méně o 1553 osob. Pokles ovlivnil přirozený úbytek obyvatel, kdy počet zemřelých převýšil počet narozených o 1226 osob, ale i převaha lidí, kteří se z kraje vystěhovali, nad těmi, kteří do něj přišli. Informoval o tom dnes Český statistický úřad (ČSÚ) na webu. Za poslední čtvrtstoletí se narodilo v kraji nejméně dětí.
Velkou část vystěhovalých představovali lidé, kterým na konci března vypršela udělená mezinárodní ochrana. Úbytek stěhováním v Ústeckém kraji byl ke konci prvního čtvrtletí 327 osob, 397 lidí připadlo na zahraniční migraci. Migrace vnitrostátní byla kladná, o 70 osob převážil počet lidí, kteří se do kraje přistěhovali z jiných regionů Česka, nad vystěhovalými z Ústeckého kraje. V objemu vnitřního stěhování převažoval ve všech krajích kromě Pardubického kraje podíl stěhujících se žen. V Ústeckém kraji dosáhl podíl žen 52,3 procenta.
Ke konci prvního čtvrtletí všech sedm okresů vykázalo nižší počet obyvatel než na počátku a ve většině okresů kraje zaznamenali statistici přirozený úbytek obyvatel i zápornou migraci. Výjimkou byly okresy Litoměřice a Louny, kterým obyvatel stěhováním přibylo. Právě tyto dva regiony těží z blízkosti k hlavnímu městu. Do Prahy odtud dojíždí za prací řada občanů.
V kraji pokračoval pokles porodnosti. Od ledna do března se narodilo 1266 dětí, což bylo o 104 novorozenců méně než ve stejném období roku 2025. Za posledních 25 let (od roku 2002) šlo o nejnižší počet narozených dětí i nejnižší porodnost v kraji. Mezi okresy byla v prvním čtvrtletí roku nejvyšší porodnost v okrese Most, nejnižší v okresech Litoměřice a Teplice. Vzrostl podíl narozených dětí mimo manželství, a to o 2,9 procentního bodu a dosáhl 65,5 procenta. Tento podíl byl nejvyšší mezi kraji.
V prvním čtvrtletí připadlo na 1000 obyvatel Ústeckého kraje 12,5 zemřelých. Mezi kraji obsadila úmrtnost v Ústeckém kraji druhou nejvyšší pozici po Moravskoslezském kraji. Počet zemřelých meziročně poklesl o 180, zemřelo 2492 lidí.
Při meziročním srovnání v letošním roce vstoupilo v kraji méně lidí do manželství, narodilo se méně dětí, poklesl počet zemřelých a méně osob se vystěhovalo. Ústecký kraj se na celkovém počtu obyvatel Česka podílí 7,4 procenta a je dlouhodobě pátým nejlidnatějším krajem republiky.