Silničáři v Ústeckém kraji preventivně solí horské silnice, námraza se netvoří

Silničáři v Ústeckém kraji preventivně posypali vozovky v horských oblastech solí. Povrch silnic je podle Správy a údržby silnic Ústeckého kraje (SÚS ÚK) vlhký, náledí se ale zatím netvoří a dispečink neeviduje žádné problémy. Situace by měla být v pořádku, řekli dnes ČTK na dispečinku Dubí.
Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) v úterý vydal výstrahu před tvorbou ledovky, která se týkala také Ústeckého kraje. Vysoký stupeň nebezpečí meteorologové vyhlásili pro Chomutovsko, Kadaňsko a Podbořansko, v ostatních částech kraje platil nižší nebo žádný stupeň varování. Výstraha je v platnosti dnes od 03:00 do 10:00.