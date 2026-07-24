V Ústeckém kraji skončilo období zvýšeného nebezpečí požáru, trvalo skoro měsíc

V Ústeckém kraji skončilo období zvýšeného nebezpečí požáru, které krajský úřad vyhlásil 26. června. Hejtmanství ve čtvrtek opatření na návrh hasičů zrušilo, informovalo dnes na webu. Sucho v regionu přetrvává podle meteorologů na Děčínsku. V národním parku České Švýcarsko, kde před čtyřmi lety vypukl rozsáhlý požár, nadále platí zvýšený stupeň požárního rizika, při kterém je zakázaný vstup do lesa v noci.
Zvýšené nebezpečí vzniku požárů úřad vyhlašuje a odvolává na základě návrhu hasičů. V období sucha lidé nesmí spalovat hořlavé látky na volném prostranství, na místech se suchým porostem, v lesích, rozdělávat nebo udržovat otevřený oheň a odhazovat hořící nebo doutnající předměty, případně například odpalovat pyrotechniku mimo zástavbu.
Na mapě hydrologického sucha meteorologů je vidět, kde déšť v uplynulých dnech pomohl sucho zmírnit. Na severu Čech výstraha před suchem neplatí v Krušných horách na Mostecku, naopak sucho přetrvává na Děčínsku. V Českém Švýcarsku platí střední stupeň požárního rizika, návštěva parku je proto možná pouze od 06:00 do 22:00. Trvale tam platí zákaz kouření, rozdělávání ohňů, používání vařičů.
Před čtyřmi lety zasáhl okolí Hřenska na Děčínsku rozsáhlý požár. Oheň se tehdy v období extrémního sucha rozhořel v oblasti Malinového dolu a kvůli nepříznivým okolnostem se rozšířil na plochu přes 1000 hektarů.
Spálená krajina se postupně vzpamatovává. Obnovu lesních ekosystémů nechávají ochránci přírody především přírodním procesům. Správa parku pokračuje v obnově a rozvoji turistické infrastruktury. V uplynulých letech rozvinula systém požární prevence, který podle mluvčího parku Tomáše Salova zdaleka přesahuje zákonné požadavky kladené na vlastníky lesů v Česku.