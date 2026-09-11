V Ústeckém kraji ubylo za první pololetí 1960 obyvatel

Ústeckému kraji v první polovině letošního roku ubylo 1960 obyvatel. Ke 30. červnu žilo v regionu 803.983 lidí. Zemřelo o 2015 lidí více než se narodilo. Do kraje se přistěhovalo o 55 lidí více, než z kraje odešlo. Předběžné hodnoty dnes zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ).
Od začátku letošního roku do konce června se v Ústeckém kraji narodilo 2721 dětí, za stejnou dobu naopak zemřelo 4736 lidí. Přirozený úbytek tak byl 2015 obyvatel. Víc lidí zemřelo než se narodilo ve všech sedmi okresech. Největší rozdíl byl na Děčínsku, nejnižší na Lounsku.
Pokles počtu obyvatel kraje zmírnila migrace. Do kraje se v prvním pololetí přistěhovalo 5395 lidí, naopak vystěhovalých bylo 5340. Víc lidí se přistěhovalo než vystěhovalo na Litoměřicku, Lounsku a Teplicku.
Statistici v regionu evidovali za leden až červen 1399 sňatků, údaje o počtu rozvodů neuvedli.
Česku v prvním pololetí ubylo 12.200 obyvatel, ke konci června jich tak v zemi žilo celkem 10,904 milionu lidí. Takzvaným přirozeným úbytkem, což je rozdíl mezi množstvím zemřelých a narozených, přišlo Česko o 21.100 obyvatel. Naopak stěhováním získala 8900 lidí.
Vývoj počtu obyvatel Ústeckého kraje:
okres Narození Zemřelí Přirozený přírůstek Přistěhovalí Vystěhovalí Přírůstek stěhováním Celkový přírůstek
Ústecký kraj 2721 4736 - 2015 5395 5340 - 55 - 1960
Děčín 419 764 - 345 815 824 - 9 - 354
Chomutov 399 706 - 307 1258 1326 - 68 - 375
Litoměřice 385 716 - 331 1077 930 147 - 184
Louny 290 481 - 191 1030 911 119 - 72
Most 366 674 - 308 1122 1183 - 61 - 369
Teplice 441 727 - 286 1370 1362 8 - 278
Ústí nad Labem 421 668 -247 1122 1203 - 81 - 328
Zdroj: ČSÚ