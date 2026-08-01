V Ústeckém kraji zemřel v červenci na silnicích jeden člověk, stejně jako loni

V Ústeckém kraji zemřel v červenci při dopravních nehodách stejně jako loni jeden člověk. Podle předběžných statistik dopravní policie a propočtů ČTK se v prvním prázdninovém měsíci stalo v kraji 704 nehod, meziročně o 29 méně. Při nehodách se 12 lidí těžce zranilo a 190 jich bylo zraněno lehce. Celková škoda byla vyčíslena na 59,49 milionu korun. V součtu letos od začátku roku zemřelo na silnicích v Ústeckém kraji 12 lidí, meziročně o jednoho víc.
V červenci byla policii hlášena jediná nehoda s tragickými následky, stala se v sobotu 4. července v podvečer na silnici I/13 na Ústecku. Mezi Chlumcem a Přestanovem se střetlo osobní auto s motocyklem, motocyklista po střetu narazil do silničních svodidel, utrpěl smrtelná zranění, záchranáři už mu nemohli pomoci. Nejvíc nehod řešila policie v prvním prázdninovém měsíci ve středy 1. a 29. července, bylo jich 37.
Podle oficiálních statistik řešila policie loni v červenci v Ústeckém kraji 733 dopravních nehod, zemřel při nich jeden účastník, 18 lidí se zranilo těžce a dalších 209 vyvázlo s lehkým zraněním, škody policie odhadla na 54,758 milionu korun.
Od začátku roku se do konce července stalo v kraji podle předběžných údajů 4981 nehod, 12 lidí při nich zemřelo, dalších 66 bylo těžce zraněno a 1146 se zranilo lehce. Škody policie odhadla na téměř 416,06 milionu korun. Loni řešili policisté ve stejném období 4811 dopravních nehod, při kterých zemřelo 11 lidí. Těžce zraněno bylo za sedm měsíců loňského roku 75 účastníků a 1207 bylo lehce zraněných. Škody dosáhly podle odhadů 340,63 milionu korun.