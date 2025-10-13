V ústeckém Vaňově skončila sanace nestabilní skály

Svah byl v havarijním stavu, jeho stabilizací došlo ke zvýšení bezpečnosti obyvatel i dopravy v této lokalitě.
„Po úvodních přípravných pracích byla nejprve odstraněna náletová vegetace a prostor byl zabezpečen pomocí horolezecké techniky. Díky tomu mohly následně začít práce na samotném zajištění nestabilních částí skály. Odhadem bylo odtěženo zhruba 30 metrů krychlových zvětralé horniny, která by mohla představovat riziko pro okolí. Materiál byl rozprostřen v patě svahu,“ uvedl tiskový referent ústecké radnice Marek Lukinič.
Stěžejním prvkem sanace bylo podle Lukiniče osazení speciálních ocelových panelů, které zabraňují uvolňování větších skalních bloků.
„Panely byly upevněny pomocí kotevních tyčí a ocelových lan, aby dokázaly zachytit případné uvolněné úlomky. Součástí prací byly také vrtné a injektážní práce, které zajistily pevné ukotvení ochranných prvků do masivu,“ dodal.
Tato opatření mají zajistit dlouhodobou ochranu před rizikem řícení skalních bloků a zvýšit bezpečnost pro všechny, kteří se v okolí ulice Čajkovského pohybují.
„V průběhu října budou navíc pokračovat práce na vyčištění ochranných bariér,“ popsal Lukinič.
Za sanaci město zaplatí více než milion korun.