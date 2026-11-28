Dětské domovy v Ústeckém kraji se postupně mění. Snahou je, aby jejich chod více připomínal život v rodině. Ve skupině je proto méně dětí, společně si vaří, nakupují. Zaměstnanci ale upozorňují na rostoucí agresivitu některých dětí a mladistvých a současně nedostatek psychologů a dalších specialistů v regionu. Nedostatečná je rovněž kapacita výchovných ústavů. Do adopce nebo pěstounské péče se daří umisťovat pouze velmi malé procento dětí, zjistila ČTK.
Ústecký kraj zřizuje 17 dětských domovů. Jejich celková kapacita je 771 lůžek a dlouhodobě obsazena z 95 procent. V současnosti je v domovech přibližně 730 dětí, řekla ČTK mluvčí kraje Magdalena Fraňková.
Kraj transformuje šest dětských domovů, součástí procesu je i pořízení nebo pronájem bytů a domů. V jednom takovém bytě žije maximálně šest dětí, na jednom pokoji jsou nejvýše dvě. V minulosti přitom na jednom pokoji běžně bydlely tři až čtyři děti. Rodinné skupiny fungují podobně jako běžné rodiny a zpravidla zahrnují šest až osm dětí, převážná většina z nich pochází z regionu.
"Zařízení nejvíce postrádají psychology, problematické je také obsazování pozic mužskými vychovateli. Ideálním stavem by bylo, aby v každé rodinné skupině působil pedagogický pár tvořený mužem a ženou, avšak tohoto cíle se nedaří ve většině zařízení dosahovat. Velkým problémem je financování ze strany ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT). Zatímco u transformovaného dětského domova je potřeba na jednu rodinnou skupinu 5,5 až 6,5 úvazku pedagogického pracovníka, ministerstvo financuje pouze 3,5 úvazku," uvedla Fraňková.
Zaměstnanci dětských domovů upozorňují na rostoucí agresivitu některých dětí a mladistvých. Současně je patrný výrazný nedostatek psychologů a dalších specialistů, například etopedů, tedy odborníků na výchovu dětí s poruchami emocí a chování. Důvody jsou omezená možnost jejich finančního ohodnocení z rozpočtů zařízení a obecný nedostatek těchto odborníků v regionu. Dlouhé jsou rovněž čekací lhůty na vyšetření v ambulantních zařízeních. Některé dětské domovy proto využívají externí odborníky. "Poslední dobou také vnímáme problém s nedostatečnými kapacitami výchovných ústavů a dětských domovů se školou. Tyto organizace zřizuje MŠMT, poslední dobou bohužel snižují kapacitu, a to přesto, že zájem o umístění klientů do těchto zařízení je značný," uvedla Fraňková.
Současný systém podpory není podle zkušeností dětských domovů dostačující. Zařízení by uvítala lepší dostupnost diagnostických služeb v regionu, například v Ústí nad Labem nebo v Teplicích. Potřebné je také rychlejší umísťování dětí s výraznými výchovnými nebo behaviorálními problémy do specializovaných zařízení. Významnou komplikací jsou dlouhé čekací lhůty na umístění do diagnostických ústavů a dalších odborných zařízení.
Děti, které jsou do dětského domova umístěny v raném věku, zpravidla zůstávají podle mluvčí kraje v zařízení do dosažení zletilosti. Do adopce nebo pěstounské péče se daří umisťovat pouze velmi malé procento dětí, zpravidla několik případů ročně. Dětské domovy proto podporují rozvoj hostitelské péče, která může v některých případech přejít v péči pěstounskou.