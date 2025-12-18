První fotokoutek se nachází ve druhém patře magistrátu, využít ho lze v úředních hodinách.
Druhý fotokoutek je pak k dispozici v infocentru na Mírovém náměstí, a to v otevírací době.
Fotopoint s logem města je v atriu magistrátu na vyvýšeném pódiu a je přístupný neomezeně.
Fotokoutky a fotopoint lze využít až do 6. ledna. Je však nutné počítat s tím, že jsou samoobslužné – zájemci se musí vyfotit sami, a to vlastním fotoaparátem či telefonem. V informačním středisku mohou fotografii pořídit zdejší zaměstnanci.