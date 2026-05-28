V Ústí mohou učitelé získat v jednom studiu aprobaci pro tři předměty na ZŠ

Přírodovědecká fakulta ústecké univerzity otvírá program, ve kterém získají studenti aprobaci pro tři předměty pro druhý stupeň základní školy. Reaguje tím na dlouhodobý nedostatek kvalifikovaných učitelů přírodovědných a technických předmětů. Je to jediný takto akreditovaný magisterský studijní program v České republice, uvedla dnes mluvčí Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Jana Kasaničová.
Studenti získají pedagogickou kvalifikaci pro výuku tří předmětů v jednom studiu. Na výběr mají matematiku, fyziku, chemii, biologii a informatiku. Magisterské studium je pětileté. "Naším cílem bylo vytvořit studijní program, který bude odpovídat reálným potřebám základních škol. Ty se dnes často potýkají se stavem, kdy jeden učitel pokrývá více předmětů bez odpovídající kvalifikace. Nový program umožní tuto situaci systematicky řešit a připravit pedagogy flexibilněji pro praxi," uvedl proděkan Martin Švec.
Studovat lze prezenčně i kombinovaně. Kombinovaná forma je určena zejména pro učitele, kteří již ve školách působí, ale nesplňují kvalifikační požadavky. Program jim umožní doplnit si vzdělání při zaměstnání a získat plnou aprobaci. "Nedostatek kvalifikovaných učitelů daných předmětů je dlouhodobý problém, který má přímý dopad na kvalitu vzdělávání. Tento program je konkrétní odpovědí na potřeby praxe i požadavky škol," řekl děkan fakulty Michal Varady.
Součástí studia je rozsáhlá pedagogická praxe, včetně takzvaného klinického roku, kdy jsou studenti pravidelně ve školách a získávají zkušenosti se skutečnou výukou. Studenti si při vstupu do studia volí trojkombinaci tří z pěti oborů. V akademickém roce 2026/2027 se otevírají kombinace biologie–chemie–informatika, fyzika–matematika–informatika a fyzika–chemie–informatika. Přihlášky ke studiu lze podávat do 16. srpna, přijímací zkoušky budou na začátku září.