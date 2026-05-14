V Ústí nad Labem budou společně kandidovat SPD, Motoristé, Trikolora, Přísaha

V Ústí nad Labem společnou kandidátku pro podzimní komunální volby vytvoří koalice SPD a Motoristé s podporou Trikolory a Přísahy. Lídrem kandidátky pro nadcházející podzimní volby bude náměstek primátora Michal Mohr (SPD). Před čtyřmi lety jím byl současný radní Bohumil Ježek (SPD). Ten se na společné kandidátce uvedených stran a hnutí neobjeví, řekl dnes Mohr novinářům. Koalice SPD, Trikolora vytvořila v roce 2022 radniční koalici s vítězem voleb ANO a dvěma nezávislými zastupiteli.
Dvojkou na kandidátce bude zastupitel Petr Krause (Motoristé), který se věnuje strategickým projektům. Mohr má na starosti vyloučené lokality. "Máme v týmu odborníky na bezpečnost, dopravu, finance. Jdeme do voleb s tím, co umíme," uvedl Mohr, který v sociální oblasti vidí za čtyři roky ve vedení města posun. "V Předlicích máme developery, kteří nejsou obchodníky s chudobou, chtějí domy opravovat. V Mojžíři pravidelně kontrolujeme stav paneláků, tam se situace zlepšila," řekl.
Kampaň spustí uskupení 1. září. "Denně budeme v kontaktu s občany, rozneseme letáky. Billboardy budou centrálně z Prahy, plakáty budeme vylepovat na objektech našich příznivců," uvedl Mohr. Náklady na kampaň budou podle něj v řádu statisíců korun. Cílem je získat co nejvíce hlasů. "Pak bude záležet, kolik bude mít kdo zastupitelů. Funkce pro nás nejsou důležité, chceme hlavně prosadit náš program," uvedl.
Volby v Ústí nad Labem vyhrálo hnutí ANO, získalo 13 mandátů. Druhé bylo PRO! Ústí a získalo osm mandátů, pět křesel v zastupitelstvu obsadila koalice SPD s Trikolorou, ODS získala čtyři mandáty stejně jako Vaše Ústí, tři mandáty mělo UFO. Následně se Pavel Tošovský zvolený za ODS a Věra Nechybová zvolená za UFO spojili s utvořenou koalicí.