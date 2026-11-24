Divadlo města Ústí nad Labem uvede poprvé ve své historii balet Korzár. Příběh lásky, dobrodružství a záchrany z otroctví připravuje režisér a choreograf Adam Zvonař. Premiéra se uskuteční v pátek 27. listopadu od 19:00, druhá premiéra bude o den později. Představení potrvá i s přestávkou hodinu a 45 minut, řekl dnes ČTK na zkoušce souboru Zvonař.
Korzár vychází z básnické povídky anglického romantického básníka Lorda Byrona. Vypráví o vůdci pirátů Konrádovi, který se zamiluje do Medory. Tu však odvede obchodník s otroky Lankedem do paláce osmanského paši. Konrád se proto společně se svými druhy vydává na její záchranu. Příběh provází také zrada a boj o lásku a svobodu.
Původní balet je podle Zvonaře poměrně komplikovaný a trvá více než tři hodiny. Pro ústeckou inscenaci proto děj upravil a zkrátil. "Chtěl jsem ten příběh co nejblíž přiblížit divákovi, aby to bylo stravitelnou formou, aby se nenudil, aby to nebylo příliš dlouhé," řekl ČTK Zvonař. První jednání trvá 50 minut, druhé 30 minut. Zbytek času připadá na přestávku.
Zároveň choreograf chtěl, aby bylo představení vhodné pro celé rodiny a všechny věkové kategorie. "Opravdu jsem se snažil udělat to jako rodinný balet. Sám mám čtyřletou dceru a ona na premiéru přijede, moc se na to těší, těší se na piráty," řekl.
Pro choreografa má Korzár osobní význam. V minulosti v něm účinkoval v Mnichově, kde tančil role otroka Aliho i vůdce pirátů Konráda. "Pro mě je to obrovsky srdeční záležitost, mám na to nádherné vzpomínky," uvedl. Ústecký soubor se podle něj musel vypořádat také s náročnějšími scénami, které vyžadují větší počet tanečníků. Do inscenace se zapojí i baletní školička vedená Elenou Mazanovou.
Například v jedné z nejznámějších částí baletu, scéně Oživlé zahrady, vystoupí 23 tanečníků a postava paši. Zvonař se snažil dát prostor všem členům ústeckého souboru, který podle něj patří k těm menším. "Snažil jsem se, aby každý v tomto baletu byl vidět, proto i tolik rolí, aby si všichni zatančili," řekl.
Scénu a kostýmy připravil výtvarník Oldřich Voyta. V Oživlé zahradě se objeví například zlatavé girlandy inspirované osmanskou architekturou a motivy půlměsíce a hvězd. Hudba vychází především z tvorby skladatele Adolpha Charlese Adama, doplňují ji ale také skladby dalších autorů, například Cesara Pugniho a Riccarda Driga. Získání hudebních podkladů bylo podle Zvonaře jednou z náročných částí příprav. "Protože tento balet se ne často uvádí, například partitura je velmi těžká k sehnání," řekl choreograf. Partituru k představení zprostředkovala Marie Babanina z mnichovského archivu. "Tímto jí děkuji, bez ní by nebylo možné dílo tady uvést," doplnil Zvonař.
Korzár patří k romantickým baletům 19. století. Ústecké divadlo ho uvede na konci listopadu. Informace o představení a vstupenkách najdou zájemci na webu divadla.