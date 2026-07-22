V Ústí nad Labem dnes ráno pobodal muž druhého muže, pobodaný v nemocnici zemřel

V Ústí nad Labem dnes ráno pobodal jedenasedmdesátiletý muž osmatřicetiletého muže, pobodaný v nemocnici zemřel. Policie v souvislosti s tímto případem zadržela podezřelého, bližší informace vzhledem k vyšetřování nelze v tuto chvíli sdělit, řekla ČTK policejní mluvčí Eliška Kubíčková.
Útok se podle kriminalistů odehrál po předchozí rozepři mezi muži. "Zraněný muž byl převezen do nemocnice, kde následkům bodného zranění podlehl," sdělila policie na síti X.
Ke zjištění přesné příčiny úmrtí oběti byla nařízena soudní pitva.
Incident se stal na autobusové zastávce Divadlo. Přes silnici sídlí Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje. Dopravní podnik ráno na facebooku informoval o tom, že policie stanici uzavřela. Autobusy zastavovaly po dobu uzavírky u ostrůvku pro trolejbusové spoje.
V lokalitě se často zdržují lidé pod vlivem drog či alkoholu. Místní nepovažují místo za bezpečné, stejně jako některé další části centra města.