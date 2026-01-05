V Ústí nad Labem proběhne v příštích týdnech svoz vánočních stromků

V pondělí 5. a 19. ledna se svoz uskuteční v Neštěmicích a Krásném Březně, během úterý 6. a 20. ledna na Severní Terase, v Doběticích, Skoroticích a Božtěšicích, ve středu 7. a 21. ledna v centru, na Skřivánku, v Předlicích, Vaňově a Hostovicích.
V průběhu čtvrtka 8. a 22. ledna se budou stromky svážet na Klíši, Bukově a ve Všebořicích a v pátek 9. a 23. ledna na Střekově, v Brné, Svádově, Olšinkách, Sebuzíně a v Církvicích.
Stromky bez ozdob stačí odložit k popelnicím, odkud je odveze speciální vozidlo do kompostárny