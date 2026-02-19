V Ústí nad Labem se chystá Kontaktní místo pro bydlení

Na ústecké radnici vznikne Kontaktní místo pro bydlení.
Obyvatelé ho budou moci využít, pokud se budou potřebovat zorientovat v otázkách bydlení a pomoci v situaci, kdy jim hrozí ztráta domova, nebo kdy už se do bytové nouze dostali.
Pracovníci jim také pomohou s vyřízením dávek na bydlení, poradí v krizových situacích nebo nabídnou podporu v podobě asistence v bydlení. V kancelářích bude zaměstnáno šest lidí.
V prvním roce uvolní město na provoz kontaktního místa necelých pět milionů korun, v následujících dvou letech pak necelých šest milionů.
Kdy přesně začne kancelář fungovat, není v tuto chvíli ještě jasné.