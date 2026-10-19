V Ústí nad Labem se chystá referendum kvůli rušení obvodů, rozhodnuto zatím není

Obyvatelé Neštěmic v Ústí nad Labem začali sestavovat přípravný výbor pro referendum o zachování městského obvodu. Podle hnutí Vaše Ústí se k iniciativě přidávají také lidé ze Střekova a Severní Terasy. Reagují na úvahy vítězné koalice Jedno Ústí o zrušení městských obvodů. ČTK o tom dnes informovala starostka Neštěmic Yveta Tomková (Vaše Ústí). O zrušení obvodů zatím rozhodnuto není.
Podle Tomkové se obyvatelé Neštěmic, Krásného Března a Mojžíře začali ozývat bezprostředně po první informaci o možném zrušení obvodu a nyní sestavují přípravný výbor. "Neštěmice nedám! Jde o lidi, kteří tady žijí a kteří si před několika dny svobodně zvolili své zastupitele. Mají právo na vlastní samosprávu, která zná jejich problémy, každý den je řeší a je jim přímo odpovědná," řekla Tomková.
Vaše Ústí požaduje zveřejnění ekonomické a organizační analýzy zamýšleného rušení obvodů. "Chci vědět, kde přesně má město ušetřit. Úřední agenda nezmizí, lidé budou dál potřebovat vyřizovat své záležitosti a ulice se samy neuklidí. Budoucí vedení města chce jen zlikvidovat politické vedení obvodů, nic dalšího za tím není," uvedla Tomková.
Proti záměru se dnes ohradilo také hnutí ANO, které požaduje otevřenou diskusi se zastupiteli a veřejností. Uvedlo, že se o úvahách o zrušení obvodů dozvědělo z médií. Podle oblastního předsedy Tomáše Vlacha si vítězná koalice nechala možnost jejich zrušení posoudit už několik měsíců před komunálními volbami. "Přesto o tomto záměru nebyla před volbami informována veřejnost a téma se podle dostupných informací neobjevilo ani v prezentovaných volebních prioritách koalice," uvedl Vlach. ANO požaduje, aby koalice vysvětlila, jaké konkrétní úspory by zrušení přineslo a jaké dopady by mělo na obyvatele.
Záměr zrušit obvody překvapil také lídra koalice SPD a Motoristů sobě s podporou Přísahy 3 a Trikolóry Michala Mohra a starostu Střekova Pavla Peterku (ANO). Oba by podpořili referendum, v němž by obyvatelé mohli rozhodnout o zachování obvodů. Mohr uvedl, že SPD měla ve volebním programu naopak posílení obvodů. "Rušení je za nás úplně mimo mísu. Chtěli jsme, aby obvody dostaly mnohem více peněz, odpovědnosti a mohly řešit více věcí," řekl ČTK Mohr.
Hnutí Za lepší Střekov v neděli oznámilo, že připravuje právní analýzy a chystá se na takzvané obranné referendum. Pokud by zastupitelstvo města zrušení obvodů schválilo, podle hnutí by mělo 30 dnů od zveřejnění usnesení na podání návrhu na referendum.
Pravděpodobný budoucí primátor Tomáš Vohryzka z vítězné koalice Jedno Ústí v neděli ČTK řekl, že o zrušení obvodů zatím není rozhodnuto. Koalice podle něj zvažuje různé možnosti úspor a připravuje finanční analýzy. Zrušení obvodů je podle něj jednou z variant.