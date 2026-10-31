V Ústí nad Labem se letos uskuteční 30. ročník jazzového festivalu

V Ústí nad Labem se příští týden uskuteční 30. ročník mezinárodního jazzového festivalu. Pořadatelé chtějí žánrově pestrým programem přilákat také mladé posluchače, kteří si jazz často spojují s hudbou starší generace. Vedle známých interpretů proto zařazují i projekty propojující jazz s elektronikou a dalšími žánry. Festival JAZZ XXX. se uskuteční 6. a 7. listopadu. ČTK to řekl vedoucí oddělení programu a propagace ústeckého kulturního střediska Jan Vítek.
Třicetiletou historii festivalu připomíná výstava v Oblastním muzeu v Ústí nad Labem, kterou pořadatelé otevřeli v říjnu. Nabízí dobové plakáty, brožury, programy, festivalová trička a novinové články dokumentující proměny festivalu i vnímání jazzu. Výročí pořadatelé připomínají také koncerty, takzvanými prology, během roku.
Hlavním lákadlem letošního programu bude Dan Bárta s triem Roberta Balzara. Ze zahraničních interpretů vystoupí například německé trio KUF, které propojuje živou instrumentální hudbu s vlivy elektroniky. Celkem se představí šest kapel, přibližně polovinu účinkujících tvoří zahraniční hudebníci. Pořadatelé chtějí známějšími jmény přilákat i posluchače, kteří na jazz běžně nechodí, a nabídnout jim také méně tradiční hudební projekty. Do Ústí nad Labem podle Vítka přijíždějí také návštěvníci z Německa, z nichž se část na festival pravidelně vrací.
Podle Vítka se v Ústí nad Labem nepodařilo vybudovat návštěvnickou základnu, která by se přirozeně předávala z generace na generaci. "Lidi, kteří chodili třeba v roce 98, tak už tolik nechodí," řekl. Pořadatelé proto chtějí oslovit mladší publikum. "Chceme naučit novou generaci začít chodit na jazzový festival. Důležité je přivážet jí mix hudební preciznosti a experimentu," řekl Vítek.
Festival měl podle Vítka nejsilnější období od jeho vzniku přibližně do roku 2010. Ročníky tehdy bývaly vyprodané, návštěvnost dosahovala až 500 lidí. Vedle hlavních koncertů zahrnoval také soutěž mladých hudebníků. Později návštěvnost klesala i kvůli širší kulturní nabídce ve městě. Letos pořadatelé očekávají 200 až 250 návštěvníků.
Vstupenky jsou stále v prodeji. Jednodenní vstupenka stojí v předprodeji 300 korun, dvoudenní 550 korun. Na místě bude jednodenní vstupné o 50 korun dražší.
Na festival navážou jeho ozvěny. V rámci Ústeckých Vánoc vystoupí na Lidickém náměstí orchestr Tingltangl s písněmi spojenými s divadlem Semafor a mladá jazzová kapela Acoustic Needles. Další ozvěnou bude koncert slovenského jazzového a bluesového hudebníka Petera Lipy s kapelou, který se uskuteční 6. prosince v Domě kultury.