Ústecká zoologická zahrada slaví narození vzácného kuskusa medvědího

Zoologická zahrada v Ústí nad Labem slaví chovatelský úspěch. Podařilo se jí rozmnožit kuskusa medvědího, jednoho z nejvzácnějších druhů vačnatců chovaných v zoologických zahradách. Mládě se narodilo jako druhé v Evropě za posledních 12 měsíců. Chovatelé jeho přítomnost nejprve zaznamenali díky pohybům v mateřském vaku. ČTK o tom dnes informovala mluvčí ústecké zoo Veronika Schranková. Podle ní jde o jeden z nejvýznamnějších chovatelských úspěchů posledních let.
Kuskusové medvědí pocházejí z tropických lesů indonéského ostrova Sulawesi a okolních ostrovů. V evropských zoologických zahradách je jejich chov velmi vzácný. Podle mezinárodní databáze ZIMS zoologické zahrady po celém světě chovají pouze 13 jedinců tohoto druhu, z toho v Evropě jich je šest. Ústecká zoo se tak přírůstkem zařadila mezi málo světových institucí, kterým se podařilo vačnatce rozmnožit.
Koncem června chovatelé zaznamenali páření kuskusů. Prvním náznakem úspěšného odchovu byly pak nenápadné pohyby v mateřském vaku. Kuskusové rodí velmi málo vyvinutá mláďata, která dokončují vývoj právě ve vaku. Pohlaví zatím není známé, definitivní potvrzení úspěšného odchovu přineslo až jeho pozorování při čištění vaku samice.
Ústecká zoo chová kuskusy medvědí od roku 2017. Jejich chov je podle zoologické zahrady velmi náročný. Hlavní složku potravy kuskusů tvoří listy, které dostávají v létě každý den čerstvé. Na zimní období se pro ně listí zamrazuje, pro jeden pár kuskusů je potřeba na zimu zajistit zhruba 200 kilogramů. "S přípravou zásob pomáhají také dobrovolníci a studenti, takže kromě celého zoo týmu mají i oni podíl na tomto chovatelském úspěchu," uvedla hlavní zooložka Petra Padalíková.
Významným krokem k úspěšnému odchovu bylo podle zoo také získání chovného páru z berlínského Tierparku na konci roku 2024. Narození mláděte představuje důležitý příspěvek k zachování tohoto vzácného druhu, jehož populace ve volné přírodě klesá.
Sestavení chovného páru je u druhu s tak malou evropskou populací složité a vyžaduje úzkou spolupráci zoologických zahrad. Ústecká zoo v současnosti chová jedinou samici tohoto druhu v Evropě. "Nový přírůstek a potvrzení její plodnosti znamená opravdu hodně. Je to také velký závazek a doufáme, že se tento genetický okamžik podaří proměnit v úspěšný odchov," uvedla ředitelka zoo Ilona Pšenková.