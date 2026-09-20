V Ústí nad Labem se uskuteční festival NaHavla k výročí Václava Havla

Autor: ČTK
  6:45aktualizováno  6:45
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

V Ústí nad Labem se uskuteční festival NaHavla, který vznikl k letošnímu 90. výročí narození Václava Havla. Festival začne v úterý 22. září a potrvá dva týdny. Nabídne 20 akcí včetně divadelních představení, koncertů, výstav, čtení poezie, besed nebo výletu po místech spojených s ústeckým undergroundem. Do programu se zapojily kulturní a jiné instituce v krajském městě. ČTK to řekl mluvčí festivalu Jiří Poživil.

Festival má dvě hlavní dramaturgické linie. První se přímo věnuje Václavu Havlovi, jeho životu a dílu. Nabídne například inscenaci Audience v podání Městského divadla v Mostě, která kromě dvou herců využívá také živou hudbu a dobové videoprojekce. Divadlo bude zastoupeno také jednoaktovkou Chyba, jejíž inscenace vznikne přímo před zraky diváků.

Druhá část programu se zaměřuje na atmosféru a témata spojená s Havlovou dobou a českým undergroundem. Na programu je například koncert Evy Turnové, bývalé baskytaristky skupiny The Plastic People of the Universe, nebo výlet po stopách undergroundových baráků v okolí Ústí nad Labem. Ten se uskuteční 3. října a účastníky při něm provedou Markéta Brožová a historik Petr Karlíček.

Součástí festivalu bude také promítání archivních záběrů na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně z Havlovy prezidentské cesty po severních Čechách z roku 1990. Záznamy nazvané 1990: Havel pod Krušnými horami pro festival restauruje jeho grafik Tomáš Petřík. Organizátoři připravili také minikonferenci v ústeckém muzeu, kde se bude hovořit mimo jiné o Havlovi a "havlismu" v dobových karikaturách nebo o jeho reportáži ze srpna 1968 vytvořené pro tehdejší rozhlas.

Na přípravě festivalu se podílí rozsáhlý organizační tým. Zapojily se do něj Knihovna Ústeckého kraje, Činoherní studio, Kulturní středisko města Ústí nad Labem, Veřejný sál Hraničář, Café Max, restaurace Praha, Archiv města Ústí nad Labem, Muzeum města Ústí nad Labem, Městské divadlo Ústí nad Labem a Univerzita Jana Evangelisty Purkyně.

Některé akce jsou vyprodané, především ty s menší kapacitou. Organizátoři podle Poživila vnímají zájem veřejnosti o festival, který podle něj v Ústí nemá obdobu rozsahem spolupráce místních institucí ani zaměřením na Václava Havla.

Organizátoři podle Poživila nechtějí Havlův život a dílo návštěvníkům předkládat jako uzavřený výklad. "My se nesnažíme naším festivalem říct: Tohle byl Václav Havel, takhle vypadal, tohle dělal, tohle si máte odnést," uvedl Poživil. Podle něj má být festival spíše "probuzením ze sna" a jednotlivé akce mají fungovat jako náznaky, které si návštěvníci sami vyloží. Kompletní program je zveřejněný na webu akce.

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