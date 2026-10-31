V Ústí nad Labem se uskuteční shromáždění na podporu veřejnoprávních médií

Na zahradě Českého rozhlasu Sever v Ústí nad Labem se v úterý 3. listopadu uskuteční shromáždění na podporu České televize (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo). Akce se koná od 16:00 do 18:00 a navazuje na protestní stávku pracovníků obou veřejnoprávních médií. ČTK o tom dnes informovala Zuzana Zejdová za iniciativu Veřejnoprávně.
Pracovníci České televize a Českého rozhlasu oznámili, že 3. listopadu vstoupí do stávky. "Nesouhlasíme s návrhem na zestátnění financování veřejnoprávních médií ani se způsobem, jakým ho vláda prosazuje. Jeho současná podoba ohrožuje stabilitu a nezávislost ČT a ČRo. Jsme připraveni ji hájit," uvedla Zejdová.
Podporu veřejnoprávním médiím vyjádří také studenti a akademici Univerzity Jana Evangelisty Purkyně (UJEP). Zveřejnila to Pedagogická fakulta UJEP na facebooku. V univerzitním kampusu se v úterý od 12:00 do 13:30 uskuteční studentská manifestace na univerzitním náměstí před budovou Centra přírodovědných a technických oborů.
Stávkovou pohotovost vyhlásilo také vedení Fakulty umění a designu UJEP společně s jejím akademickým senátem. Důvodem jsou podle fakulty mimo jiné obavy o nezávislost veřejnoprávních médií a změny v podpoře kultury. V úterý 3. listopadu se proto fakulta aktivně připojí ke stávce České televize a Českého rozhlasu. "Konkrétní formy připojení se ke stávce budou koordinovány s dalšími fakultami UJEP, s vysokými školami v České republice a místními kulturními institucemi a občanskými aktivitami," uvádí na webu.
Na zahradě Českého rozhlasu Sever bude připraven hudební program i vystoupení hostů. "Návštěvníci se na rozhlasové zahradě mohou těšit na příjemnou muziku v podání Jany Moravcové a Pavla Nepivody," uvedla Zejdová. Účast přislíbili také herci Jaroslav Achab Haidler a Jan Plouhar, dorazit mají i zástupci studentů. Promluví rovněž předseda odborového svazu Media Jan Křemen.
Shromáždění na zahradě se zúčastní také zástupci ústeckého Činoherního studia. To v pátek vyhlásilo stávkovou pohotovost a ustavilo stávkový výbor na protest proti vládním krokům v kultuře a plánované změně financování veřejnoprávních médií.
Protesty přicházejí poté, co vládní koalice ANO, SPD a Motoristů minulý týden v sobotu nad ránem ve Sněmovně poslala do druhého čtení návrh na zrušení rozhlasového a televizního poplatku a převedení financování ČT a ČRo na státní rozpočet. Opozice záměr, o kterém budou poslanci dál jednat, označuje za útok na nezávislost veřejnoprávních médií a jejich faktické zestátnění. Vládní plán, který ČT a ČRo zároveň ubere peníze, čelí kritice také od rektorů vysokých škol, od církví, divadel i dalších kulturních institucí.
Dnes premiér Andrej Babiš (ANO) řekl v pořadu televize Nova Za pět minut dvanáct, že vládní koalice neplánuje při druhém čtení návrhu na zrušení televizního a rozhlasového poplatku ve Sněmovně omezovat diskusi. Ministerstvo financí podle Babiše zároveň pracuje na návrhu financování, podle kterého by peníze na provoz televize a rozhlasu nešly z rozpočtu a poplatky zůstaly zachovány na dobrovolné bázi.