V Ústí nad Labem se zastupitelé poprvé po volbách sejdou za dva týdny

V Ústí nad Labem se zastupitelé poprvé po volbách sejdou 23. listopadu. Informaci dnes zveřejnilo město na webu. Na primátora navrhne vítězná koalice Jedno Ústí Tomáše Vohryzku, dosavadního ředitele městských služeb. Volby v krajském městě vyhrála koalice stran, hnutí a nezávislých kandidátů pod hlavičkou Jedno Ústí, která získala v zastupitelstvu o 37 členech 22 mandátů a už oznámila, že bude vládnout bez dalších partnerů.
Ustavující zasedání se bude konat od 15:00 ve velkém sále Domu kultury. Zastupitelský sál na magistrátě se opravuje. Na programu je volba primátora, náměstků, členů rady a zřízení finančního a kontrolního výboru. Se svoláním ustavujícího zastupitelstva se čekalo na rozhodnutí krajského soudu, který v pondělí zamítl návrh na neplatnost hlasování, který podal dosavadní náměstek primátora Tomáš Vlach (ANO). ANO odchází po dvou celých volebních obdobích do opozice.
Koalici Jedno Ústí tvoří sedm subjektů, a to PRO!Ústí, Česká pirátská strana, Strana zelených, STAN, TOP 09, Ústecké fórum občanů a Naše Česko. Vohryzka už dříve novinářům řekl, že rada bude devítičlenná stejně jako dosud. Ze tří náměstků budou dva uvolnění. Uvolněný člen vedení města se výkonu funkce věnuje v rozsahu odpovídajícímu hlavnímu pracovnímu úvazku a pobírá za ni příslušnou odměnu. Neuvolněný za výkon funkce nebere plný plat. První náměstkyní bude Karolína Žákovská. Uvolněnými náměstky budou také Petr Křivan a Zdenka Černá.
V opozici vedle ANO s šesti mandáty bude ještě se dvěma zastupiteli koalice SPD a Motoristé s podporou Přísahy a Trikolory. Koalice SPD, Trikolora s ANO v uplynulých čtyřech letech vládla. Do zastupitelstva se ještě dostalo uskupení Vaše Ústí s podporou Za lepší Střekov se čtyřmi mandáty a Spolu pro Ústí má tři.
Ústí nad Labem je rozděleno na čtyři městské obvody. Ve třech se již ustavující zastupitelstva konala, v obvodě město se také čekalo na rozhodnutí soudu. Ústí bude posledním statutárním městem v Ústeckém kraji, kde se ustavující zastupitelstvo uskuteční.