V Ústí nad Labem skončila generální oprava průmyslové školy za téměř 600 mil. Kč

Na necelých 600 milionů korun vyšla generální oprava budovy střední průmyslové školy na Stříbrníkách v Ústí nad Labem. Trvala dva roky. Z původní stavby se zachovaly podlahy a sloupy, všechno ostatní je nové. Termín dokončení se protáhl asi o měsíc. Ústecký kraj zaplatí za vícepráce asi 53 milionů korun navíc. Novinářům to dnes řekl krajský radní Jiří Fedoriška (ANO).
Hlavním důvodem prodražení stavby byl špatný stav izolace pod budovou, který nebylo možné zjistit před začátkem prací. Fedoriška zdůraznil, že se jednalo o nejvyšší investici za poslední dobu do jedné školní budovy. Část nákladů pokryla dotace 87 milionů korun na úsporná opatření. Škola je vybavená fotovoltaickými panely nebo venkovními žaluziemi.
Žáci budou mít k dispozici kromě opravených učeben i volnočasovou místnost, sportovní halu s tribunou, dvě atria, která budou sloužit jako venkovní jídelna a učebna, nebo posilovnu v bývalém bunkru pod školou. Topení v tělocvičně, jídelně a volnočasové místnosti zajišťují stropní panely. Ve škole je i klimatizace či nový výtah.
Budova školy je z roku 1990. "Oprava byla hodně potřeba. Velký vliv na tuto budovu měl lom na Mariánské skále, takže budova praskala, rozpadala se," uvedl ředitel školy Jaroslav Mareš. Ve špatném stavu byly rozvody vody a elektřina. Kvůli přestavbě žáci docházeli do budovy bývalého gymnázia v ulici Stavbařů. Nyní se opravená školní budova ještě vybavuje novým nábytkem.
Do školy dochází 700 studentů, největší zájem je o IT obor. "Na všechny jsme měli víc zájemců, než jsme byli schopni uspokojit," řekl ředitel. Škola od září otevře technické lyceum se zaměřením na elektrotechniku. "Momentálně je poptávka po tom, aby měli žáci širší rozhled ve všeobecné oblasti, ale zároveň aby měli i odbornost," uvedl Mareš.