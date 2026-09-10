V Ústí nad Labem v Doběticích vznikne 127 nových parkovacích míst

Na panelovém sídlišti Dobětice v Ústí nad Labem město propojí Brandtovu a Poláčkovu ulici novou jednopruhovou komunikací. Podél ní vznikne 127 nových parkovacích míst. Součástí stavby bude také chodník a veřejné osvětlení. Vyhlášení veřejné zakázky schválili na svém zasedání ústečtí radní. Oznámil to dnes primátor města Petr Nedvědický (ANO) na tiskové konferenci.
Příprava projektu podle Nedvědického trvala více než rok, mimo jiné kvůli posuzování dopadů stavby a získávání potřebných povolení. "Konečně se nám podařilo dostat všechna povolení," řekl. Poté mohlo město vyhlásit výběrové řízení na zhotovitele. Město má podle něj na zakázku za přibližně 93 milionů korun připravené peníze.
Nová jednopruhová komunikace bude dlouhá 403 metrů. Propojení ulic umožní podle Nedvědického vést dopravu jednosměrně. To by mělo zlepšit průjezdnost i parkování v lokalitě. "Konstrukce propojení umožní to, že vznikne 127 zcela nových parkovacích míst, což by mělo výrazným způsobem zlepšit dostupnost parkování pro všechny obyvatele," uvedl.
Stavba bude rozdělena do pěti etap. Nejprve vznikne zařízení staveniště, vytyčí se podzemní inženýrské sítě a trasa komunikace a odstraní se zeleň a ornice. Následovat budou přeložky vodovodu a sdělovacího vedení a hlavní výkopové práce. V dalších etapách vznikne podloží a konstrukce vozovky, parkovací zálivy a chodník. Závěrečná etapa zahrne dokončovací práce, montáž zábradlí, výsadbu, rozprostření ornice a instalaci dopravního značení.
Město se v posledních letech snaží zvýšit počet parkovacích míst. Jedním ze způsobů je zavádění jednosměrného provozu v ulicích, to pak umožňuje vznik příčných parkovacích stání.