V Ústí nad Labem vzniká první úplný 3D model jedné z dominant, pomáhá dron

Autor: ČTK
  9:50aktualizováno  9:50
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

První úplný trojrozměrný model kostela Nanebevzetí Panny Marie dnes začal vznikat v Ústí nad Labem. Geoinformatici z fakulty životního prostředí Univerzity J. E. Purkyně (UJEP) s týmem městské společnosti Metropolnet snímkují kostel s šikmou věží pomocí částečně autonomního letu dronu. Data poslouží k vytvoření detailního modelu historické stavby. ČTK to dnes řekl Jan Pacina z UJEP, který na projekt dohlíží.

Model kostela odborníci vytvářejí pro doplnění komplexního trojrozměrného modelu města. Magistrát si ho objednal minulý rok. "V tu dobu byl kostel v rekonstrukci, to znamená, že byl překryt lešením a plachtami a na tom 3D modelu je kostel nevzhledný, čili se budeme snažit o nahrazení modelu," zdůvodnil práci akademik. Model také poslouží k výrobě plastiky, která bude v městském infocentru.

Odborníci už zhruba před měsícem obdobně snímkovali kostel Nanebevzetí Panny Marie v Mostě známý přesunem kvůli těžbě uhlí. "Oproti kostelu v Mostě tady máme víc stísněné prostory. Tento kostel je úplně uprostřed města, obklopený nákupním centrem, je tu vyšší počet lidí a automobilů a celkově je oblast lehce rizikovější," uvedl Pacina. Mostecký kostel naopak stojí téměř mimo zástavbu na nepříliš frekventovaném místě.

V Ústí nad Labem se rizika snaží snížit. Při každém snímkování městská policie vymezuje oblast, kam je zakázaný vstup. Dron létá v bezpečné vzdálenosti od okolních budov a stroj je vybavený padákem, který v případě technického problému zpomalí jeho pád. Při létání s drony obecně představují komplikaci ptáci. Jde ale o věc, která se podle odborníka nedá nijak ovlivnit.

Let dronu nebude zcela autonomní. "Část kostela se tak bude snímat manuálně ovládaným dronem, aby ten let byl neustále pod kontrolou operátora a nebyli jsme ovlivněni případným výpadkem GNSS signálu, což by samozřejmě způsobilo nepředvídatelný pohyb toho dronu," vysvětlil další opatření Pacina.

Do budoucna se takto zpracuje model ústeckého divadla, Červeného kostela, zámečku Větruše, hradu Střekov či budovy Spolchemie, prvního mrakodrapu v tehdejším Československu.

Drony zakoupilo Ústí nad Labem asi za 12 milionů korun. Slouží také strážníkům a městské společnosti Metropolnet. Stroje zakoupené díky dotaci chce krajské město využívat například při výuce žáků a studentů.

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