V Ústí nad Labem vzniklo po úmrtí spisovatele Vladimíra Párala pietní místo

Město Ústí nad Labem zřídilo po dnešním úmrtí čtyřiadevadesátiletého spisovatele Vladimíra Párala pietní místo ve foyer magistrátu. ČTK o tom informoval mluvčí radnice Marek Lukinič. Autor pracoval v různých chemičkách především na Ústecku a Liberecku. Zkušenost z průmyslových podniků socialistického Československa se poté stala jedním z hlavních témat jeho díla, průmyslové Ústí nad Labem je dějištěm řady jeho knih.
"Vladimír Páral byl mimořádnou osobností české literatury a zároveň člověkem, který dokázal vtisknout Ústí nad Labem trvalé místo na mapě české kultury," uvedl primátor Petr Nedvědický (ANO), který se se spisovatelem setkal před čtyřmi lety při příležitosti jeho 90. narozenin. Páral si podle něj i ve vysokém věku zachovával obdivuhodnou bystrost, humor a osobitý pohled na svět. "Jeho knihy zůstávají svědectvím o době i lidech, kteří byli s naším městem neoddělitelně spojeni," dodal primátor. Jménem města vyjádřil rodině a blízkým soustrast.
Páralovy romány, mezi něž patří například Milenci a vrazi nebo Mladý muž a bílá velryba, četly generace čtenářů v tuzemsku i v zahraničí. Mnohá jeho díla byla úspěšně zfilmována.
K pietnímu místu v atriu magistrátu mohou lidé přijít položit květiny či uctít Páralovu památku tichou vzpomínkou. Pietní místo bude v přízemí do pátku 14. srpna. Na spisovatele vzpomínají také ve Spolchemii. V kulisách areálu se natáčela filmová adaptace Páralova románu Milenci a vrazi. Společnost shání pamětníky i fotografie z doby, kdy se snímek ve městě natáčel.