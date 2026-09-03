V Ústí nad Labem vzniknou nové řemeslné dílny pro děti a mládež

Autor: ČTK
  12:33aktualizováno  12:33
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

V Ústí nad Labem vzniknou nové řemeslné dílny pro děti a mládež. Umístěné budou v bývalých jeslích v ulici Kamenná na sídlišti Kamenný Vrch. Rekonstrukce budovy již začala. Předpokládaná cena opravy je 53,6 milionu korun. ČTK o tom dnes informoval mluvčí magistrátu Marek Lukinič.

Město získalo na projekt dotaci 45,6 milionu korun z Operačního programu Spravedlivá transformace a dalších 2,5 milionu korun z Národního plánu obnovy. V objektu vznikne moderní zázemí pro technické a řemeslné aktivity. Projekt počítá se změnou vnitřních prostor, modernizací rozvodů a technologií, zateplením budovy a úpravami přilehlé zahrady. Součástí rekonstrukce bude i nový výtah, který zlepší bezbariérovou přístupnost.

Řemeslné dílny Kameňák mají fungovat jako otevřený řemeslný inkubátor zaměřený na tradiční řemesla, umění a design, IT a audiovizuální technologie a gastronomii. Nabídnou prostor pro praktické vzdělávání, setkávání a výměnu zkušeností. Podle města mohou zároveň podpořit rozvoj drobného podnikání a zájem o řemeslné obory. "Chceme dětem a mladým lidem nabídnout moderní zázemí, kde si budou moct osvojit praktické dovednosti a rozvíjet svůj vztah k řemeslu a manuální práci,“ uvedl náměstek primátora Michal Mohr (SPD). Projekt podle něj významně rozšíří možnosti Domu dětí a mládeže.

Vnější vzhled budovy zůstane zachován, doplní jej průběžná dřevěná pergola na jižní fasádě. Fasáda bude ve světlém okrovém odstínu a okna budou temně modrá. Interiéry budou mít převážně bílé štukové stěny, v exponovaných místech keramické obklady. Podlahy budou tvořit zejména bezespáré lité povrchy nebo přírodní linoleum. Projekt podle města reaguje na nedostatek řemeslných služeb nejen v Ústeckém kraji, ale i v celé České republice.

Jesle se nacházejí v parku na sídlišti v těsném sousedství mateřské školy. Objekt je prázdný od konce roku 2014.

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