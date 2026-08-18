V Ústí nad Labem začala oprava školy Mírová, děti půjdou do náhradní 14. září

Oprava venkovní části základní školy Mírová v Ústí nad Labem dnes začala předáním projektové dokumentace stavební firmě. Město za investici zaplatí okolo 200 milionů korun. Prvňáci začnou do nedaleké náhradní školy v ulici Stavbařů docházet od 1. září, ostatní děti o 14 dnů později. Ředitel školy Kamil Veigend dnes novinářům řekl, že se ještě musí vystěhovat střední průmyslová škola, která objekt využívala také jako náhradní při přestavbě své budovy.
Budova základní školy Mírová je stará 49 let a nikdy se nedočkala větší opravy. Původní jsou také okna. Ředitel uvedl, že se po jejich výměně uleví uklízečkám, pro které mytí původních oken bylo mnohdy nebezpečné. "Tady nahoře v červnu vypadla tabule a zapíchla se do trávy," ukázal Veigend na prázdný otvor zakrytý pouze žaluzií namísto skleněné výplně. "Je to zrovna místo, kde se třeba i děti pohybují, takže jen shodou náhod se naštěstí nestalo nic nešťastného," podotkl ředitel. Problémy jsou také s opadávajícími obklady budovy.
Nyní se zaměstnanci školy připravují na stěhování. Některé věci si uložili do kontejnerů na školním pozemku. Veigend uvedl, že je snahou, aby se rekonstrukce dotkla žáků co možná nejméně. Prvňáci nastoupí 1. září, učit se budou formou mimoškolních zájmových aktivit. Oficiální školní rok začne 14. září v náhradní škole v ulici Stavbařů. Žáci i personál se budou stravovat v jídelně v původní školní budově v Mírové ulici. Část s jídelnou a kuchyní se bude opravovat jako poslední.
Po opravách, které mají trvat 12 měsíců, budou nová okna, opláštění školy, střecha, osvětlení, rekuperace a fotovoltaika. "Projekt má základní pilíř a to je snížení energetické náročnosti celé budovy," uvedl Pavel Janoušek ze stavební firmy OHLA ŽS. Zastaralé jsou také interiéry školy, jejich oprava se ale zatím nechystá. "Projekt se příliš nezaměřuje na interiéry a vnitřní vybavení a materiály, ale zejména na obvodový plášť," dodal Janoušek.
Základní škola v Mírové ulici je jednou z největších ve městě, dochází do ní přes 600 žáků. Opravu město plánovalo několik let. Důvodem dlouhých příprav byly i změny stavebních předpisů, kvůli kterým se musel předělat projekt, řekl primátor Petr Nedvědický (ANO). Zhruba za dva roky by se měla začít opravovat základní škola ve Všebořicích, která také není v dobrém stavu.