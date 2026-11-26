Projekt počítá zejména se změnou vnitřních dispozic, modernizací rozvodů a technologií, zateplením budovy, novou fasádou či úpravami přilehlé zahrady, nové budou i podlahy.
Vnější vzhled objektu zůstane tvarově zachován, nově jej však doplní průběžná dřevěná pergola na jižní fasádě. Součástí prací je také vybudování nového výtahu, který zlepší bezbariérovost objektu.
„Řemeslné dílny Kameňák budou fungovat jako nový otevřený řemeslný inkubátor zaměřený na tradiční řemesla, umění a design, IT a audiovizuální technologie a gastronomii. Prostor nabídne možnosti pro praktické vzdělávání, setkávání a výměnu zkušeností a zároveň může podpořit rozvoj drobného podnikání a zájem o řemeslné obory,“ uvedl mluvčí ústecké radnice Marek Lukinič.
Náklady jsou necelých 43 milionů korun bez DPH, městu pomůže většinu z nich uhradit dotace z Operačního programu Spravedlivá transformace a z Národního plánu obnovy.
Stavební práce by měly být hotové do 18 měsíců od podepsání smlouvy se zhotovitelem.