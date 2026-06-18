Rada kraje již schválila zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební práce, které mají proměnit stávající objekt v moderní prostor. Součástí projektu má být například zateplení budovy, nové podlahové konstrukce, obnova venkovních ploch i další technické a stavební práce. Upraveno má být také okolí objektu.
„Myslím si, že pro obyvatele Střekova to bude další velmi zajímavý projekt. Naším cílem je, aby se z objektu stalo nové centrum komunitních a kulturních aktivit,“ uvedl hejtman Ústeckého kraje Richard Brabec (ANO).
Přesnou hodnotu veřejné zakázky kraj zatím nezveřejnil. Podle dostupných informací by se však cena projektu mohla pohybovat přibližně mezi 10 až 20 miliony korun.