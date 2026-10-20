V Ústí vznikla velkoformátová malba na štítové stěně u hlavního nádraží

V Ústí nad Labem vznikla velkoformátová malba s názvem Dialog. Na štítové stěně budovy u hlavního nádraží mural vytvořil slovenský umělec Juraj Ďuriš. Dnes výtvor představil veřejnosti. Tři postavy doplní ještě jelen, který se kdysi objevil na mýdlové kostce a od té doby je s městem spojován.
Nápad oživit veřejný prostor vzešel z bývalé Kanceláře architekta města, přičemž realizační tým vytvořili Barbora Havrlová a Tomáš Petermann, dále Michaela Valášková, zástupci Kulturního střediska města Ústí nad Labem a Galerie Emila Filly. Hledalo se místo, kde bude mural dobře vidět. Vybraná štítová stěna budovy Správy železnic je viditelná z projíždějících vlaků, automobilů, z řeky i mostů.
Návrhy a autory vybírala odborná komise. "Ta byla sestavena z osobností se znalostí domácího, ale i širšího kontextu. Oslovení autoři připravili návrhy pro konkrétní stěnu a komise následně vybrala práci Juraje Ďuriše," uvedla Sabina Straková z kulturního střediska.
Ďuriš je slovenský malíř, kteří žije a tvoří v Praze, malbu studuje Brně. "Jeho schopnost propojovat klasickou malířskou techniku se současnou vizuální kulturou, bohatá a tvarová barevnost nebo jemný humor zaujaly komisi. V autorově podání ústecký mural zaujme z dálky motivem, barvou a kompozicí, detaily malířské techniky i zblízka," uvedla Straková. "Je to o komunikaci mezi lidmi, s prostorem, místem, kde občané žijí. Může to otvírat diskuzi mezi lidmi," řekl Ďuriš. Postavy představují stylizované figurky z porcelánu, pod kterými si mohou diváci představit kohokoliv, stvořit si vlastní příběh, dodal.
Práce na malbě začala 10. října a skončit by měla 22. října. "Je to náročné, protože je tu komplikovaný terén, plošina se musí přesouvat. Limitující je trochu počasí, ráno bývají v Ústí mlhy," uvedl autor.
U řeky na opačné straně na Střekovském nábřeží je už zhruba dva roky namalován nápis Nic se nestalo na zdi na cyklostezce u železničního mostu. Nápis tam vznikl legálně, a to pod rukama pouličního brněnského umělce s přezdívkou Timo.
Součástí dnešního představení malby byl streetartový workshop a hudební program. "Graffiti není jenom vandalismus, tagy na památkách, ale je to spousta krásného umění, které dokáže zkvalitnit život," uvedla Valášková, která byla koordinátorkou projektu v podchodu u Benešova mostu v Ústí nad Labem. Dvě výtvarnice tam vytvořily velkoplošnou malbu věnovanou životnímu příběhu Ruth Hálové. Dílo bylo součástí projektu Neznámí hrdinové, jehož cílem je upozornit na významné osobnosti spojené s městem. Hálová byla jedním z Wintonových dětí.