Systém funguje pomocí mobilní aplikace. „Občané si mohou na devadesát minut zdarma zapůjčit jakékoliv sportovní vybavení, které bude v samoobslužném boxu k dispozici. Prostřednictvím mobilní aplikace si například vypůjčí basketbalový míč, využijí ho na hřišti a poté ho vrátí zpět. Stačí míč vyfotit do aplikace a ta následně automaticky otevře dvířka boxu. Míč se umístí do boxu a občan zavře dvířka,“ vysvětlil princip Jiří Horák, předseda komise pro sport a volný čas v Ústí nad Labem.
První zařízení bude v Ústí pilotní, v případě zájmu veřejnosti město plánuje rozšíření i do dalších lokalit.
Za provoz samoobslužného boxu zaplatí město během tří let celkem 190 000 korun. K tomu se připočítá jednorázový poplatek za aktivaci ve výši téměř sedm tisíc korun a poplatek za dopravu a logistiku, který činí téměř jedenáct tisíc korun.