V Ústí začne fungovat box na půjčování sportovního vybavení

Autor: lnř
  8:59
Na hřišti v ústecké Hoření ulici si lidé brzy budou moci půjčit sportovní vybavení prostřednictvím samoobslužného boxu LOX. Novinku zavádí město ve spolupráci se slovenskou firmou YOURLOX, která podobné boxy provozuje i v dalších evropských městech.

Zpráva z vašeho okresu | foto: MAFRA

Systém funguje pomocí mobilní aplikace. „Občané si mohou na devadesát minut zdarma zapůjčit jakékoliv sportovní vybavení, které bude v samoobslužném boxu k dispozici. Prostřednictvím mobilní aplikace si například vypůjčí basketbalový míč, využijí ho na hřišti a poté ho vrátí zpět. Stačí míč vyfotit do aplikace a ta následně automaticky otevře dvířka boxu. Míč se umístí do boxu a občan zavře dvířka,“ vysvětlil princip Jiří Horák, předseda komise pro sport a volný čas v Ústí nad Labem.

První zařízení bude v Ústí pilotní, v případě zájmu veřejnosti město plánuje rozšíření i do dalších lokalit.

Za provoz samoobslužného boxu zaplatí město během tří let celkem 190 000 korun. K tomu se připočítá jednorázový poplatek za aktivaci ve výši téměř sedm tisíc korun a poplatek za dopravu a logistiku, který činí téměř jedenáct tisíc korun.

