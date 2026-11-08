V zaniklé obci ve Šluknovském výběžku odhalili mozaikovou lavičku Smíření

Na místě zaniklé obce Fukov ve Šluknovském výběžku dnes odhalili mozaikovou lavičku Smíření. U statného dubu, kde stával dům, umělecké dílo pomohli dotvořit dobrovolníci. Lavička s motivem řeky, která rozděluje oblast na německou a českou, připomíná osud regionu i rodáka Franze Tippela, který sám mozaiky tvořil.
"Název vyjadřuje naši snahu vyrovnat se s těžkou kapitolou naší historie, která toto území kdysi proměnila. Chtěli jsme vytvořit bod v krajině, kde se historie nedělí na českou či německou. Místo, kde se lidé mohou setkat, místo pro klidný rozhovor nad tím, co nás spojuje," řekla ČTK Žaneta Strohová z občanské iniciativy Světlo pro Fukov, která za aktivitou stojí.
Autorkou díla je výtvarnice Magdalena Kracík Štorkánová. "Korpus jsme připravili v ateliéru a v jednom dni v září pak přímo tady dílo dotvořili lidé, kteří přikládali jednotlivé kostičky," uvedla. Po předložení spousty nápadů na to, co by na lavičce mohlo být, zvítězil motiv Sprévy, která se vine z jedné bočnice přes plochu pro sezení do druhé přelévá se i do stran. Do mozaiky také zapracovala stylizované čápy, které Tippel použil na své velkoformátové mozaice v Dráždanech.
Zatímco vzniku díla předcházel podrobný návrh, práce na místě byla spojena s improvizací. "Bylo znát, že lidé věc dělají srdcem. Dobrovolníci nám pomáhali i posléze, když jsme mozaiku spárovali," řekla Štorkánová. Mnozí z nich se přišli dnes na výslednou práci podívat na místo, kde stával dům s číslem popisným 27, jehož poslední majitelkou byla Selma Schmidt. Náklady na vznik lavičky byly zhruba 70.000 korun, podílely se na nich Ústecký kraj, Fond česko-německé budoucnosti, Ústecká komunitní nadace a fond Martiny a Milana Ryšavých.
Občanská iniciativa vznikla v roce 2024. "Všechno začalo tak trochu náhodou, když mě oslovila Gabriela Jeřábková, která se dlouhodobě věnuje místní historii a Fukovu. Postupně se k nám přidávali další lidé a my jsme přemýšleli, jak oživit odkaz tohoto místa co nejpřirozeněji," uvedla Strohová. "Cítíme, jak nesmírně důležité je se osobně setkávat a propojovat sousedy z obou stran hranice. Jde nám o setkávání, práci s pamětníky a taky bychom rádi o Fukovu vytvořili putovní výstavu," uvedla.
Do roku 1945 měl Fukov 141 domů s 800 obyvateli, dvoutřídní školu, celnici, poštu a kostel z roku 1788. Po druhé světové válce a odsunu německy mluvícího obyvatelstva začala obec postupně pustnout. Před válkou si zde místní zařídili vše, co potřebovali, aniž by museli jezdit do pět kilometrů vzdáleného Šluknova. Odsunem německého obyvatelstva ale většina živností zanikla. O uvolněné domy nebyl zájem, často sloužily jen jako zdroj stavebního materiálu. Osud obce zpečetila její poloha v těsné blízkosti hranic, jejichž ochrana byla v obci ve výběžku komplikovaná. Jako řešení byla přijata demolice, tím Fukov fakticky zanikl. Z mapy Evropy zmizel v roce 1960 zbořením kostela.