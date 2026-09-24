V Žatci se chystá revitalizace sídliště Šafaříkova

Místo starého hřiště s asfaltovým povrchem vznikne nové multifunkční a přibude plocha pro workoutové cvičení.
„Regenerace sídliště se bude týkat částí Šafaříkovy ulice od č. p. 2528 po č. p. 2541, což znamená délku komunikace 231 metrů. Práce ale budou probíhat i uvnitř trojúhelníkového prostoru, kde je velké parkoviště a hřiště. Po dokončení bude provoz na komunikaci veden jednosměrně o maximální rychlosti 20 km/h,“ sdělil mluvčí žatecké radnice Tomáš Kassal s tím, že po dokončení revitalizace vnitrobloku sídliště se počítá ještě s vybudováním dalšího parkoviště, které má mít kapacitu 40 míst a vznikne za blokem panelových domů č. p. 2538 až č. p. 2541.
Na obnovu sídliště už je hotová projektová dokumentace, nyní se čeká na stavební povolení a město aktuálně hledá ve výběrovém řízení firmu, která práce provede.
Revitalizace by měla začít příští rok na jaře.