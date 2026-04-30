V Žatci se od května rozšíří zákaz hazardu

„Nyní dochází k rozšíření tohoto zákazu také na území městské památkové zóny a na ochranná pásma městské památkové rezervace a zóny. Cílem je důslednější ochrana historických, kulturních a společenských hodnot města,“ uvedl mluvčí města Tomáš Kassal.
Praktickým dopadem přijetí vyhlášky bude podle Kassala po ukončení platných povolení uzavření dvou heren – Pod poštou a v restauraci U Zvonu.
„Tyto provozovny jsou dlouhodobě spojovány s narušováním veřejného pořádku, přičemž v jejich okolí dochází opakovaně k incidentům vyžadujícím zásahy městské i státní policie. Město tak reaguje na potřebu zvýšit bezpečnost a kvalitu života obyvatel i návštěvníků,“ dodal mluvčí města.