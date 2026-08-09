OBRAZEM: Kouřící mašinka, ponorka i muklové. Řece Ohři v Žatci vládla divoká recese
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Srovnávač cen i akční letáky na jednom místě
Zpravodajský portál iDNES.cz rozšiřuje svůj obsah o novou sekci iDNES Spotřebitel. Reaguje tak na rostoucí poptávku čtenářů po praktických informacích, které mají přímý dopad na rodinný rozpočet....
KVÍZ: Aloha, namaste, salud! Znáte význam celosvětově známých frází?
Na dovolené, ve filmech i na sociálních sítích. Některé cizojazyčné výrazy používáme téměř každý den, aniž bychom se zamysleli nad jejich skutečným významem. Víte, co znamená Carpe diem, kdy se říká...
Praha promlouvá ze zdí i chodníků. Vzkazy kolemjdoucích pobaví, překvapí i zamrazí
Stojíš na mým fleku! Nemusíte číst knihu, abyste se dozvěděli o městě víc, než je někdy zdrávo. Výklady, vchody do domů, letáky na sloupech, upozornění za stěračem auta. Město je samo o sobě...
V těchto dnech se láme osud českého Tesca. Britové už hledají kupce pro své obchody
Britští vlastníci Tesca podle mnohých finančních médií rozjíždějí prodej svých aktivit ve střední Evropě a bankéři už oslovují možné kupce. Nejčastěji se v souvislosti s novými majiteli skloňují...
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Barrandovský kopec bez pozlátka luxusu. Nafotili jsme zákoutí, kterým se filmová čtvrť nechlubí
Filmový magnát Miloš Havel. Režiséři a herecké star. Takhle obvykle vnímáme Barrandov, hlavně jeho filmovou čtvrť. Jenže k dokonalosti to tady některá místa mají hodně daleko. Projděte se s námi...
Obluda mezi nádražími. Tam, kde řezali sovětské vagony, zastaví metro D nad rybníkem
Pokud by se vyhlašovala anketa o nejošklivější nádraží v Praze, to v Krči by mělo určitě medaili. Místo ale už za pár let čeká obří proměna. Nový terminál propojí železnici s novou linkou metra D....
Na Chrudimsku se srazil motocykl s autem, silnice uzavřená, zasahoval vrtulník
Nehoda motocyklu s nákladním autem u obce Perálec na Chrudimsku uzavřela silnici druhé třídy číslo 358. Kvůli zranění motorkáře na místě zasahoval záchranářský...
Na Chrudimsku se srazil motocykl s autem, silnice uzavřená, zasahoval vrtulník
Nehoda motocyklu s nákladním autem u obce Perálec na Chrudimsku uzavřela silnici druhé třídy číslo 358. Kvůli zranění motorkáře na místě zasahoval záchranářský...
Hasiči zasahují u požáru domu v centru Liberce, oheň dostali pod kontrolu
V centru Liberce hasiči likvidují od dnešního podvečera požár domu v Nerudově ulici. Oheň vzplál na střeše objektu. Celkem 15 osob opustilo budovu ještě před...
V centru Liberce hořel dům, z okolních budov se evakuovalo 15 lidí
Na libereckém Nerudově náměstí zachvátily plameny dvoupatrový dům. Podle zasahujících hasičů se událost obešla bez zranění, požár dostali před 19. hodinou pod kontrolu.
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V Karlových Varech hoří část lázeňských lesů nad Tuhnickou stezkou
V Karlových Varech hoří část lázeňských lesů nad Tuhnickou stezkou, informoval ČTK mluvčí krajských hasičů Patrik Žižka. "Aktuálně zasahujeme u požáru...
V Karlových Varech hoří část lázeňských lesů nad Tuhnickou stezkou
V Karlových Varech hoří část lázeňských lesů nad Tuhnickou stezkou, informoval ČTK mluvčí krajských hasičů Patrik Žižka. "Aktuálně zasahujeme u požáru...
Novoměstští se radují z nové plovárny. Průhlednost vody se časem zlepší
Voda v zeleném tónu, hustá tráva, nové bistro. Stovky návštěvníků si v Novém Městě nad Metují na Náchodsku užívali první koupání na čerstvě dokončené biotopové plovárně. Slávu zažíval areál v ohybu...
Kvůli požáru byla v Lokti uzavřená silnice, neprůjezdná je cyklotrasa do Údolí
Kvůli požáru zalesněného svahu v Revoluční ulici v Lokti byla dnes odpoledne několik hodin uzavřená silnice přes Údolí do Horního Slavkova. Hasičům se podařilo...
U Horské Kvildy na Šumavě zemřel při nehodě motocyklista,narazil do stromu
U Horské Kvildy na Šumavě zemřel dnes odpoledne motorkář. Podle mluvčí policistů Hany Kroftové muž narozený v roce 1974 pravděpodobně nezvládl řízení a narazil...
Karviná letos obnovila tři plastiky, do oprav investovala téměř 230.000 korun
Karviná letos nechala odborně obnovit tři plastiky ve veřejném prostoru. Město do jejich oprav, čištění a konzervace investovalo téměř 230.000 korun....
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...
Okolo stanice metra Radlická pokračuje stavba nového vstupu do pražské podzemky.